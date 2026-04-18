Povratak nekadašnjeg kapitena i ljubimca navijača Žofrija Lovernja u Partizan odjeknuo je širom Evrope. Ipak, ovaj potez nije naišao na jednoglasno oduševljenje.

Bivši igrač crno-belih i sadašnji stručni komentator Nikola Lončar izneo je određenu dozu rezerve kada je reč o ovom transferu, dovodeći u pitanje koliko francuski centar u ovom trenutku zaista može da doprinese ekipi na terenu.

- Šta da kažem? Žofri Lovernj je imao sjajnu epizodu pre nekoliko godina u Partizanu. Ta ljubav između njega i Partizana i dan danas traje. Znamo koliko je puta dolazio i bodrio klub. Imao je fenomenalnu karijeru posle crno-belih u evroligašima i NBA ligi - rekao je Lončar u studiju TV Arena sport i potom nastavio:

- Videli smo ga poslednje dve sezone, u Asvelu, da to nije… U lošoj ekipi malo da se istakneš i možeš da budeš dobar. Što se tiče njegove igre i doprinosa u sledećoj sezoni, za neku važniju ulogu mislim da nije spreman. Igrao je u Kuvajtu do pre nekog vremena. Zbog svlačionice, dobro.

Posebnu pažnju privukao je deo njegovog izlaganja u kojem se osvrnuo na motive Partizana. Prema njegovom mišljenju, ovaj potez više je usmeren na emocije i reakciju navijača, nego na konkretan doprinos na terenu.

- Ne vidim ga kao Peru Božića. Ne znam ga lično, ali gledao sam ga. Možda i potez kluba da bi se privoleli navijači. Doveo se neko ko je bio deo svetlije prošlosti. Ne znam, mislim da košarkaški ne može ništa, bilo je i povreda… Bio je na tržištu prošle godine i završio u Kuvajtu. Marketinški potez Partizana, tetovaža, ljubav prema klubu da se prodaju sezonske karte. Videćemo da li će uopšte igrati sledeće sezone - jasan je Lončar.