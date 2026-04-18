Iz godine u godinu navijači Košarkaškog kluba Crvena zvezda najavljuju plasman na F4 Evrolige, na kome klub sa Malog Kalemegdana u 81. godini postojanja nikada nije bio.

Enormna očekivanja navijača, često nerealna, jedan su od glavnih kamena spoticanja u glavama košarkaša Zvezde, ma kako se oni zvali, jer taj pritisak koji se stvara - slomio bi svakoga.

Od serije pobeda u zimu i rano proleće, do sloma na kraju sezone, neizbežan su detalj Crvene zvezde u najjačem elitnom klupskom košarkaškom takmičenju.

Skloni su navijači Zvezde da posle jedne pobede podignu ceo tim i trenera do krova Evrope, a onda, kada se dogodi poraz koji je sastavni deo svakog sporta - traže smenu tog istog trenera i pola tima...

To se tako ne radi, naročito jer Zvezda nema tradiciju nastupa u završnicama Evrolige, ako izuzmemo plej-of 2016. godine kada je CSKA iz Moskve sa 3:0 počistio crveno-bele.

Svako ko misli da je lako plasirati se u plej-of, da ne govorimo i fajnal-foru, mnogo greši...

Jer, za 25 sezona, koliko se igra nova Evroliga i preko 75 učesnika kroz dve i po decenije - samo 19 timova je bilo na završnom turniru. Ako izuzmemo velikane poput CSKA iz Moskve, Olimpijakosa, Real Madrida, Makabija, Panatinaikosa, Barselone, pa i Fenerbahčea - samo je još 13 timova uspelo da se za 25 godina domogne plasmana na F4.

Baskonija je imala pet učešća, Milano 2, Anadolu Efes 4, a zaboravljena Sijena 4.

Partizan, Lokomotiva Kubanj, Unikaha, Fortitudo i Virtus - uspeli su da se jednom nađu na završnom turniru.

Dakle, plasirati se na F4 nije nimalo jednostavno, a to navijači Zvezde moraju da shvate i budu zadovoljni kontinuitetom kluba, jer se Zvezda drugu sezonu uzastopno našla u plej-inu.

Za klub koji je pre 15 godina bio pred gašenjem, a F4 nikada nije video, navijači bi morali da imaju malo više skromnosti i vere u tim. Uspeh se gradi godinama, ulaže i čeka, a za to je potrebno strpljenje, a ne da se trener i igrači teraju svake nedelje.

Učesnici F4 Evrolige od sezone 2001/2002

CSKA Moskva - 16

Barselona - 13

Real Madrid - 12

Olimpijakos - 10

Panatinaikos - 9

Fenerbahče - 6

Makabi Tel Aviv - 5

Baskonija - 5

Anadolu Efes - 4

Montepaski Siena - 4

Žalgiris - 2

Beneton Trevizo - 2

Monako - 2

Partizan - 1

Milano - 1

Unikaha - 1

Fortitudo Bolonja - 1

Virtus Bolonja - 1

Lokomotiv Kubanj - 1

