Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 20.45 igraju plej-in Evrolige protiv Barselone u gostima.

Biće ovo najvažniji meč dosadašnjeg toka sezone za crveno-bele, a sada je poznato i ko će ga suditi. Kada navijači Zvezde vide koga je Evroliga delegirala biće besni i neće moći, a da se ne zapitaju - pa, da li je moguće baš on?!

Prvi sudija meča biće Nemac Robert Lotermozer, dok će uz njega na terenu biti Francuz Mehdi Difala i Litvanac Gitis Vilijus.

Iako se radi o sudijama koji spadaju u red najboljih u Evroligi, nema dileme da će svi u Zvezdi biti besni zbog Lotermozera koji je imao istoriju grešaka na mečevima crveno-belih.

Robert Lotermozer

Bilo je nekoliko utakmica gde je sudio na štetu Zvezde, a jedna je bila baš protiv Barselone. Te 2024. godine na meču Zvezde i Barse Robert Lotermozer napravljeno je sedam krupnih sudijskih grešaka što je i Evroliga potvrdila. Bio je to meč u kom je Lotermozer gledao snimak u samoj završnici, iako po pravilima to nije smeo da uradi. Snimak je gledao kada je meč tehničkom greškom prekinuo tadašnji trener Barselone Đoan Penjaroja.

Da li će Lotermozer sada biti srećan za Crvenu zvezdu, ostaje da se vidi.

