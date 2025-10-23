Slušaj vest

Posle velike bure koja se jutros desila oko srpskog arbitra Uroša Nikolića, koji je uhapšen posle opsežne akcije srpske policije u saradnji sa međunarodnim organizacijama u borbi protiv organizovanog kriminala, velika pažnja usmerena je na to ko će biti sa pištaljkom i na mečevima večitih rivala ove sedmice u Evroligi.

Sudija za večeršnji meč Crvene zvezde i Baskonije je - Robert Lotermozer. U pitanju je nemački arbitar kojeg Delije ne pamte po dobru.

Njemu će pomagati zemljak Stiv Bitner i Letonac Olegs Latiševs.

Posetimo, Lotermozer ima "istoriju" sa Nikolom Kalinićem, kada je košarkaš Zvezde igrao za Barselonu, a pored toga je "režirao" haos na utakmici između crveno-belih i katalonskog tima prošle sezone. Tada mu je Lotermozer rekao da neće da sudi faulove nad njim ukoliko bude pričao sa njim tokom meča.