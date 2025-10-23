Slušaj vest

Posle velike bure koja se jutros desila oko srpskog arbitra Uroša Nikolića, koji je uhapšen posle opsežne akcije srpske policije u saradnji sa međunarodnim organizacijama u borbi protiv organizovanog kriminala, velika pažnja usmerena je na to ko će biti sa pištaljkom i na mečevima večitih rivala ove sedmice u Evroligi.

Sudija za večeršnji meč Crvene zvezde i Baskonije je - Robert Lotermozer. U pitanju je nemački arbitar kojeg Delije ne pamte po dobru.

Njemu će pomagati zemljak Stiv Bitner i Letonac Olegs Latiševs.

Posetimo, Lotermozer ima "istoriju" sa Nikolom Kalinićem, kada je košarkaš Zvezde igrao za Barselonu, a pored toga je "režirao" haos na utakmici između crveno-belih i katalonskog tima prošle sezone. Tada mu je Lotermozer rekao da neće da sudi faulove nad njim ukoliko bude pričao sa njim tokom meča.

Ne propustiteEvroligaEVROLIGA HITNO REAGOVALA ZBOG UROŠA NIKOLIĆA! Oglasili se saopštenjem zbog uhapšenog sudije: "U svetlu nedavnih izveštaja..."
Uroš Nikolić
KošarkaHITNA REAKCIJA KSS - SUSPENDOVAN UROŠ NIKOLIĆ! Košarkaški savez Srbije oglasio se saopštenjem zbog uhapšenog sudije!
184936261-4578740328808830-8414798832426475781-n.jpg
EvroligaSUKOB CRVENE ZVEZDE I SUDIJE UHAPŠENOG SA VRAČARSKIM KLANOM: Uroš Nikolić demolirao svlačionicu, pa dobio tužbu - Kao dokaz podeljen VIDEO SNIMAK
Nikola Kalinić i Uroš Nikolić
EvroligaKO JE UROŠ NIKOLIĆ, SUDIJA UHAPŠEN SA VRAČARSKIM KLANOM? Žestoko se zamerio navijačima Partizana, napravio haos na grčkom derbiju, ponizio košarkašku legendu...
Uroš Nikolić i Željko Obradović

Delije u Bragi Izvor: Kurir