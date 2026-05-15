MILANO DRHTI, PARTIZAN NAPADA! Bruksu postavili pitanje o budućnosti, njegov odgovor digao prašinu! Da li stiže među crno-bele?
Mnogo prašine se podiglo u javnosti nakon informacije da je KK Partizan u konkrentnim pregovorima sa bekom Olimpije Milano Armoni Bruksom.
U međuvremenu, ovaj sjajni strelac progovorio je o svojoj budućnosti u intervjuu za "La Gazzetu delo Sport":
- Još nisam doneo odluku. Razmatram opcije. Situacija se stalno menja i zato još ne mogu sa sigurnošću da kažem šta će se dogoditi - rekao je Bruks.
Imao je reči hvale i za projekat Olimpije, koja će doživeti reformaciju tokom leta.
- Gde god da budem, želim samo priliku da se takmičim. Verujem da ono što Milano gradi može da bude veoma konkurentan tim. Moramo samo da idemo korak po korak i da budemo sigurni da možemo da pronađemo zajednički jezik, pa možemo pronaći rešenje.
