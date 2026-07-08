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Predstojeći polufinalni duel na Vimbldonu biće drugi okršaj Novaka Đokovića i Janika Sinera u ovoj godini, a ujedno i njihov drugi duel na Grend slemovima ove sezone.

Na samom početku godine, u polufinalu Australijan Opena, Đoković je priredio iznenađenje i eliminisao Italijana nakon epske borbe u pet setova (3:2). Novak je tim trijumfom u Melburnu uspeo da prekine neugodan niz poraza od Snera.

Novak Đoković - Janik Siner, polufinale Australijan opena Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Izhar KHAN / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Ipak, Italijan i dalje ima minimalnu prednost u međusobnim mečevima i vodi sa 6:5, a svetske kladionice u ovom trenutku vide prvog tenisera planete kao apsolutnog favorita za prolazak u veliko finale.

U ovom trenutku, svetski bukmejkeri daju ogromnu prednost Italijanu, pa kvota na Sinerovu pobedu iznosi tek 1.22. Sa druge strane, eventualni trijumf srpskog tenisera vrednuje se velikim koeficijentom 4.50.

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Novak Đoković slavi pobedu na Vimbldonu Izvor: RTS2