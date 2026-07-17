Slušaj vest

Nova sezona Mozzart Bet Superlige Srbije još nije počela, ali kladionice su već jasno pokazale kome najviše veruju u borbi za šampionski pehar. Očekivano, ubedljivo prvi favorit je Crvena zvezda, međutim najveća promena dogodila se iza leđa aktuelnog šampiona.

Prema aktuelnim kvotama, Vojvodina je sada drugi favorit za osvajanje titule, ispred Partizana, što predstavlja veliko iznenađenje i jasan pokazatelj koliko se veruje u tim iz Novog Sada pred početak nove sezone.

Kvote za osvajanje titule izgledaju ovako:

Crvena zvezda – 1,25

Vojvodina – 7,00

Partizan – 8,00

Razlika između Vojvodine i Partizana nije velika, ali je simbolično veoma značajna. Crno-beli su godinama važili za glavnog rivala Crvenoj zvezdi u borbi za titulu, dok sada kladionice smatraju da ekipa sa "Karađorđa" ima veće šanse da prekine dominaciju večitog rivala.

1/17 Vidi galeriju Super liga Srbije 2025-2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FK Vojvodina, Starsport

Takva procena nije došla slučajno. Vojvodina je tokom leta zadržala okosnicu tima, dovela nekoliko kvalitetnih pojačanja i jasno pokazala da u novu sezonu ulazi sa visokim ambicijama. Sa druge strane, Partizan je i dalje u procesu formiranja ekipe, pa su očekivanja kladionica nešto skromnija.

Iako je Crvena zvezda i dalje apsolutni favorit sa veoma niskom kvotom od 1,25, zanimljivo će biti pratiti da li će Vojvodina opravdati ulogu prvog izazivača ili će Partizan uspeti da demantuje procene kladionica i vrati se na mesto glavnog konkurenta u borbi za šampionsku titulu.