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Crveno-beli su u prvoj utakmici protiv Larna napravili sebi veliku prednost pošto su pobedili rezultatom 4:0.

Revanš (20 časova) bi trebalo da predstavlja rutinu za srpskog šampiona.

Crvena zvezda je veliki favorit za pobedu u ovoj utakmici.

Crvena zvezda - Larn, utakmica u Severnoj Irskoj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Kvota na trijumf crveno-belih iznosi samo 1.08, dok bi bilo koji drugi ishod bio prava senzacija.

Kvota da Crvena zvezda ne pobedi, odnosno da se utakmica završi ili bez pobednika, ili pobedom gostiju iznosi čak 8.5, a gledajući pojedinačno šanse gostiju za povoljnim rezultatom su još manje.

Za "iks" je određena kvota 12, a za "dvojku" kvota čak 30...

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Bonus video:

00:12
Osman Bukari najavljuje derbi Superlige, Crvena zvezda - Vojvodina Izvor: FK Crvena Zvezda