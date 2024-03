OVO NIKADA PRE NIJE VIĐENO! Nikola Jokić ZALUDEO PLANETU: Podatak iz rubrike "VEROVALI ILI NE" pokazuje svu MOĆ srpskog centra!

Nije tajna da je Nikola Jokić već godinama unazad jedan od najboljih igrača NBA lige, ali je ove sezone centar Denvera ubedljivo prvi na listi kandidata za MVP trofej.

Jokić ove sezone prosečno beleži 26,1 poen, 12,3 skokova i devet asistencija po meču, indeks korisnosti mu je plus 21, a Nagetsi su trenutno na skoru od 50 pobeda i 21 poraza. Upisao je srpski as iz Sombora i 22 tripl-dabla ove sezone, te ne čudi što je favorit za novu MVP titulu. Ipak, kladionice su promenile kvote i povukle potez koji nikada do sada nije viđen u istoriji NBA lige!

O čemu se zapravo radi?

Koliki je Nikola Jokić favorit u trci za najkorisnijeg igrača regularnog dela NBA lige govori i kvota 1,16! Dakle, ako uplatite 100 dinara na opkladu da će Jokić osvojiti novi MVP trofej dobićete ukupno 116. Drugi na listi je Šej Gildžes Aleksander iz Oklahome sa kvotom 6,50 (na 100 dinara dobitak je 650), dok je treći Luka Dončić (kvota 13 - na 100 dinara dobitak je 1.300).

Ostali su daleko van konkurencije, pa za vodećom trojkom slede Janis Adetokumbo (kvota 51), Džejson Tejtum (kvota 61) i Entoni Edvards (kvota 126).

Ovako velika razlika u kvotama između prvog favorita i ostalih košarkaša nikada do sada nije viđena i, ako je za verovati kladionicama, Nikola Jokić osvojiće novi trofej namenjen najkorisnijem igraču NBA lige. Čini se, apsolutno zasluženo!

Šta vi mislite, da li su kladionice u pravu i da li će Nikola Jokić stići do novog MVP trofeja?

