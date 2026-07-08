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Duško Todorović i Vlasto Čepo pred zajednički trening u Beogradu

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Dvojica srpskih MMA boraca Duško Todorović i Vlasto Čepo odradili su zajednički sparing trening u Beogradu.

Duško Todorović i Vlasto Čepo biće učesnici UFC spektakla u Areni, koji je zakazan za 1. avgust.

Duško Todorović i Vlasto Čepo tokom treninga u Beogradu Foto: Printskrin/Instagram

Duško Todorović radiće meč u srednjoj kategoriji protiv Švajcarca Roberta Valentina i njihova borba biće jedna od glavnih tokom večeri.

- Jako mi je drago što Vlasto Čepo i ja zajedno ulazimo u završni period priprema za našu prvu borbu pred domaćom publikom u UFC. Verujte mi obojica smo više nego spremni - poručio je Duško Todorović.

Vlasto Čepo će u Beogradu imati borbu protiv Amerikanca Gilberta Urbina u velter kategoriji. A, borac srpskih i slovačkih korena bio je odlično raspoložen posle sparinga sa Duškom Todorovićem.

- Hvala brate na pomoći u pripremama. Idemo jako - kazao je Vlasto Čepo.

Pored njih dvojice, od srpskih boraca 1. avgusta u Beogradu na UFC spektaklu borbe će imati Uroš Medić, Aleksandar Rakić, Jovan Leka, Nikolija Milošević i Marina Spasić, kao i Miloš Janičić iz Crne Gore.