Slušaj vest

Dvojica srpskih MMA boraca Duško Todorović i Vlasto Čepo odradili su zajednički sparing trening u Beogradu.

Duško Todorović i Vlasto Čepo biće učesnici UFC spektakla u Areni, koji je zakazan za 1. avgust.

Duško Todorović i Vlasto Čepo
Duško Todorović i Vlasto Čepo tokom treninga u Beogradu Foto: Printskrin/Instagram

Duško Todorović radiće meč u srednjoj kategoriji protiv Švajcarca Roberta Valentina i njihova borba biće jedna od glavnih tokom večeri.

- Jako mi je drago što Vlasto Čepo i ja zajedno ulazimo u završni period priprema za našu prvu borbu pred domaćom publikom u UFC. Verujte mi obojica smo više nego spremni - poručio je Duško Todorović.

Vlasto Čepo će u Beogradu imati borbu protiv Amerikanca Gilberta Urbina u velter kategoriji. A, borac srpskih i slovačkih korena bio je odlično raspoložen posle sparinga sa Duškom Todorovićem.

- Hvala brate na pomoći u pripremama. Idemo jako - kazao je Vlasto Čepo.

Pored njih dvojice, od srpskih boraca 1. avgusta u Beogradu na UFC spektaklu borbe će imati Uroš Medić, Aleksandar Rakić, Jovan Leka, Nikolija Milošević i Marina Spasić, kao i Miloš Janičić iz Crne Gore.

Ne propustiteMMADUŠKO TODOROVIĆ POTPISAO NOVI UGOVOR SA UFC: Amerikanci pokazali koliko poštuju i cene Srbina!
Duško Todorović
MMAZVEZDA RIJALITIJA SA NADIMKOM ROBZILA PRETI DUŠKU TODOROVIĆU: Srpski borac dobio ozbiljnog rivala za UFC spektakl u Beogradu
Duško Todorović i Robert Valentin
MMA"OČEKUJEMO DA BEOGRADSKA ARENA GORI!" Rakić i Todorović odradili zajednički trening, pa najavili UFC spektakl u prestonici Srbije: Energija će biti ludačka!
Aleksandar Rakić Duško Todorović.jpg
MMAKURIR EKSKLUZIVNO SAZNAJE: OVO SU BORBE NA UFC SPEKTAKLU U BEOGRADU! Medić i Rakić predvode Srbe! Tu je i Delija, a pominje se Janičić...
Aleksandar Rakić

00:29
MMA borbe u Beogradu, u režiji FNC Izvor: Kurir sport