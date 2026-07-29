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Francuski borac ne krije da ga atmosfera u srpskoj prestonici nimalo ne plaši, već naprotiv, dodatno motiviše pred jedan od najvažnijih mečeva u karijeri.

Dok navijači već uveliko najavljuju pakao za gosta, Goanja poručuje da je spreman za rat i da ga ne zanima ko će biti na tribinama.

- Da, gledao sam njegove borbe. On je veoma agresivan borac, kao i ja. Dobar je bokser, ali mislim da mogu da odradim dobar posao protiv njega. Znam da će publika biti na njegovoj strani, ali meni je to odgovara. To je posao. Došao sam samo da ga razbijem i to je to - brutalno je poručio Francuz.

Njegove reči sigurno neće ostaviti ravnodušnim Janičića, koji će pred domaćom publikom pokušati da nastavi pobednički niz i ostvari veliki trijumf na spektaklu u Beogradu. Duel dvojice eksplozivnih boraca već sada važi za jedan od najiščekivanijih okršaja večeri, a s obzirom na stil kojim se obojica bore i činjenicu da retko ostavljaju posao sudijama, ljubitelji MMA mogu da očekuju pravi vatromet čim se vrata kaveza zatvore.

1/8 Vidi galeriju Miloš Janičić Foto: Printskrin/Instagram