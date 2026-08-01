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Prvi UFC Fight Night u Srbiji donosi okršaj domaćeg borca i čoveka čiji život podseća na holivudski scenario. Danijel Rodrigez stiže u Beograd sa neverovatnom pričom - od uličnih bandi i meksičkog zatvora, do borbe večeri protiv našeg Medića.

Beogradska arena biće 1. avgusta od 16.00 časova centar borilačkog sveta. Prvi, istorijski UFC događaj na tlu Srbije donosi spektakl kakav ovdašnja publika još nije videla, a glavna borba večeri rezervisana je za našeg Uroša Medića i prekaljenog Amerikanca Danijela Rodrigeza.

I dok Medić jurca ka najvažnijoj pobedi u karijeri, sa druge strane oktagona stajaće borac čiji je životni put sve samo ne običan.

Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od rešetaka do UFC oktagona

Rodrigez u srpsku prestonicu stiže sa izuzetnim skorom od 20 pobeda i pet poraza, vodeći iza sebe seriju od tri vezana trijumfa. Nakon teškog perioda i poraza od velikih imena poput Nila Magnija, Ijana Gerija i Kelvina Gasteluma, iskusni borac je uspeo da vrati karijeru na pravi kolosek.

Pobeda nad Aleksom Moronom podeljenom odlukom vratila mu je samopouzdanje, a potom su usledili spektakularan nokaut protiv Santijaga Ponzinibija i dominantan trijumf nad Kevinom Holandom.

Ipak, umesto juriša ka samom vrhu velter kategorije, usledila je nova pauza. Razlog? Ponovni sukob sa zakonom.

Kalifornijac američko-meksičkog porekla u UFC-u je od 2020. godine. Nastupao je u lakoj, velter i srednjoj kategoriji, a nosilac je ljubičastog pojasa u brazilskoj džiju-džici sa čuvene akademije Edija Bravoa.

Kriminal, ulične bande i trening u ćeliji

Rodrigezovo odrastanje u ozloglašenim kvartovima Los Anđelesa rano ga je odvuklo na stranputicu, pa je već sa 22 godine zavratio u zatvoru kao član ulične bande. Paradoksalno, upravo iza rešetaka otkriva boks. MMA ulazi u njegov život da tek godinama kasnije, a profesionalni debi upisao je relativno kasno - sa 28 godina. Uprkos tome, brzo je nadoknadio propušteno i izborio ugovor sa najboljom svetskom promocijom.

1/5 Vidi galeriju Danijel Rodrigez Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Torbjorn Tande / Zuma Press / Profimedia

Poznat po paklenom ritmu koji diktira svih 15 minuta, Rodrigez važi za borca koji nikada ne odbija pozive, čak ni u poslednji čas.

Doping saga i nova zatvorska kazna u Meksiku

Njegov put ka vrhu obeležili su neobični pehovi. Tokom 2023. bio je suspendovan zbog prisustva ostarina i ligandrola u krvi, ali je kasnijom istragom dokazano da su zabranjene supstance bile posledica kontaminiranih suplemenata, pa mu je kazna znatno smanjena.

Nekoliko dana nakon velike pobede nad Kevinom Holandom, usledio je nov hladan tuš. Uhapšen je na granici sa Meksikom zbog posedovanja marihuane u automobilu. Zbog toga je završio u zatvoru u Tihuani, gde je odslužio osmomesečnu kaznu, sve do aprila ove godine.

Cimer sa vođom kartela: "Dao mi je rukavice i džak za trening"

O tom periodu Rodrigez je otvoreno govorio u čuvenom podkastu Džoa Rogana, otkrivši detalje koji zvuče kao scenarijo za film.

U meksičkom zatvoru upoznao je vođu kartela, koji mu je ponudio prelazak u njegovu VIP ćeliju:

"Čovek sa kojim sam delio prostor bio je vođa kartela. Želeo je da mi pokaže kako stvari funkcionišu. Njegova ćelija je imala televizor, 'PlayStation' i sve pogodnosti koje možete da zamislite. Ponudio mi je da pređem kod njega za 3.000 dolara, što je bilo jeftinije od 7.000 koliko je tražio čuvar. Prihvatio sam", ispričao je Rodrigez.

Zahvaljujući novom "cimeru", Rodrigez je u zatvor dobio rukavice i džakove, što mu je omogućilo da ostane u borilačkoj formi tokom čitavog boravka iza rešetaka.

Mogu li duga pauza i burna prošlost zaustaviti Medića?

Islednik burne prošlosti sada stiže u Beograd na potpuno drugačiji zadatak. Za Uroša Medića, trijumf u Beogradskoj areni bio bi kruna dosadašnje karijere i ogroman korak ka samom vrhu UFC-a. Sa druge strane, Rodrigez želi da dokaže da ga zatvorski dani i duga pauza nisu izbacili iz stroja.

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Šta vi mislite, ko će slaviti u borbi između Medića i Rodrigeza? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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