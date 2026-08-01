ISTORIJSKI DAN! UFC U BEOGRAD: Pratite uživo na Kuriru sva dešavanja vezana za događaj koji prati ceo svet
UFC spektakl u Beogradskoj areni! Veliki dan za sve ljubitelje ovog svetskog fenomena i najbrže rastućeg sporta.
Pratite na Kuriru apsolutno sve vezano za današnji, istorijski MMA dan, za celokupan region.
Arena je rasprodata za 20 minuta, da je bilo da stane 100.000 ljudi - toliko bi ih i bilo.
Ovo je celokupan današnji program:
Glavni program (Glavne borbe) - počinje u 19 časova.
Uroš Medić vs. Danijel Rodrigez (Glavna borba – Velter kategorija)
Jan Blahovič vs. Navaho Stirling (Koglavna borba – Poluteška kategorija)
Aleksandar Rakić vs. Marcin Tibura (Teška kategorija)
Duško Todorović vs. Robert Valentin (Srednja kategorija)
Vlasto Čepo vs. Gilbert Urbina (Srednja kategorija)
Miloš Janičić vs. Noa Ginjon (Laka kategorija)
Uvodne borbe (Uvodni mečevi) - počinje u 16 časova.
Ljudovit Klajn vs. Tofik Musajev
Oban Eliot vs. Majkl Oliveira
Borislav Nikolić vs. Mark Vologdin
Denis Buzukja vs. Bogdan Grad
Mateuš Rebecki vs. Kajl Prepolek
Nina Nikolija Milošević vs. Hejli Kovan
Jovan Leka vs. Aleksander Popek
Marina Spasić vs. Stefani Lučijano