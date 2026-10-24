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Marko Bojković postao je šampion FNC organizacije u lakoj kategoriji, pošto je nokautirao Lom-Ali Eskijeva u prvoj rundi na spektaklu u Skoplju! Srpski borac stigao je do najveće pobede u karijeri, a nakon meča nije mogao da sakrije emocije i uputio je snažnu poruku koja je odjeknula regionom.

Bojković je u duel ušao silno motivisan, a sve što je prethodilo borbi dodatno je pojačalo njegovu želju da stigne do pojasa. Posle trijumfa otvorio je dušu i otkrio kroz kakve je probleme prolazio tokom priprema.

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- Hvala svima, drago mi je da se borim ovde za ovaj pojas. Mnogo je težak put bio, to znamo porodica, tim i ja. Nemam ligamente, koleno mi je bilo ukočeno mesec dana, ali nađemo način da se spremimo. Od toga što su napravili da me u mojoj zemlji Srbiji mrze, ja ću uvek da se borim za Srbiju, uvek će Srbija da bude najbolja gde se ja budem borio. Niko me neće ubediti da me moja zemlja ne voli i region, Hrvati, Makedonci, Crnogorci, Bosanci - svi smo mi braća. Ja vas sve volim i niko me neće ubediti da me vi ne volite - rekao je Bojković.

Novi šampion potom je istakao da veruje da je uspeh rezultat više sile, s obzirom na ozbiljne probleme sa kolenom koje je imao tokom priprema.

- To je Božji plan. Moje koleno je jedino sačuvao Bog. Magnetne su pokazivale da neću moći da se spremim za meč. Sve sam prepustio toj nekoj višoj sili i sve je bilo dobro - poručio je srpski borac.

Bojković nije zaboravio ni ljude koji su bili uz njega u najtežim trenucima. Posebno se zahvalio Icku, kojem je nakon osvajanja pojasa posvetio pobedu, a zatim poslao poruku svima koji se suočavaju sa teškim periodima u životu.

- Hvala Icko, moj drugi otac, ovo je za njega. Tu su i Danijel i Forgal, Ilke, Honda, moj otac, svi su bili uz mene i nisu mi dali da odustanem. Šta god da vam se desi, koji god poraz, nikada nemojte da se okrenete protiv svojih bližnjih, svojih trenera i ljudi koji su uz vas od početka - dodao je novi šampion.

Na kraju, Bojković je govorio i o narednim koracima u karijeri. Nije krio da ima velike ambicije, a kao dve opcije izdvojio je UFC i nastavak borbi u FNC organizaciji.

- Videćemo sve. Ne pitam, znaju svi, novac, mesto, vreme - ne pitam. FNC je moja kuća. FNC i UFC, ništa između, sve ostalo je sra*e - poručio je Bojković.

Marko je tako u Skoplju stigao do šampionskog pojasa, nokautom u prvoj rundi protiv iskusnog Eskijeva, a emotivnim govorom nakon borbe pokazao je koliko mu ovaj uspeh znači, posle svega kroz šta je prošao tokom priprema.

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