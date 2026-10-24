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Košarkaši Partizana pobedili su Spartak u Subotici sa 82:80 u 4. kolu ABA lige.

Posle meča oglasio se trener Partizana Đoan Penjaroja:

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Subotice Foto: Spartak Office Shoes/Aleksandar Secerov

- Srećan sam zbog pobede. Nisam srećan zbog igre, jer mislim da je trebalo da igramo bolje. Poštovanje za Spartak i trenera, jer igraju dobro. Znao sam da će biti teška utakmica, posle derbija, a i zato što Spartak igra dobro - rekao je Penjaroja.

Trener Partizana potom je izdvojio probleme sa kojima se njegov tim suočavao u Subotici.

- Imali smo problema u igri, u odbrani pik-en-rola, jedan na jedan i u deljenju lopte. Spartak je igrao dobru odbranu. Na kraju smo igrali dobru odbranu, na našem nivou. Danas, i da je Spartak pobedio, ne bi bilo nezasluženo - zaključio je Penjaroja.

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