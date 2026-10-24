Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Lacija pobedili su na svom terenu Parmu sa 2:1, u utakmici osmog kola Serije A.

1/15 Vidi galeriju Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Kenet Tejlor je doveo Lacio u vođstvo u 51. minutu, a sedam minuta kasnije je Dijego Karlos autogolom povisio na 2:0. Konačan rezultat postavio je Simone Lontani u petom minutu nadoknade vremena.

Lacio je stigao do sedme pobede u sezoni i prvi je na tabeli sa 22 boda, odnosno ima tri boda više od Intera koji ima meč manje. ; Parma je na 19, pretposlednjem mestu sa četiri osvojena boda.

Fudbaleri Lacija će u narednom kolu italijanskog prvenstva gostovati Sasuolu, dok će Parma dočekati Udineze.