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Srpski MMA borac Marko Bojković savladao je nokautom u prvom minutu, prve runde, Lom Ali Eksijeva na FNC turniru u Skoplju!

Publika je po samom izlasku boraca odabrala stranu, Skoplje je stalo uz Marka Bojkovića, te je zdušno navijala da dođe do pojasa u lakoj kategoriji.

Oprezno su krenuli u ovu borbu, Eskijev je pokušao, zadao jedan udarac, ali je Bojković potom imao dobar zahvat. Onda je usledilo nešto neverovatno!

Marko Bojković je imao sasvim drugačiji gard, čekao protivnika i dočekao! Sevnula je desnica, nokaut koji će Eskijev pamtiti sigurno do kraja života. Brzo je sudija morao da prekine meč i proglasi novog pobednika.

Marko Bojković je novi šampion lake kategorije u FNC!

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