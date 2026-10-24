Marko Bojković je šokirao sve nokautom u prvom minutu borbe protiv Eksijeva na FNC turniru u Skoplju.
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FNC ŠAMPION! KAKAV ŠOK: Bojković brutalnim nokautom razbio Eskijeva - ekspresna pobeda!
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Srpski MMA borac Marko Bojković savladao je nokautom u prvom minutu, prve runde, Lom Ali Eksijeva na FNC turniru u Skoplju!
Publika je po samom izlasku boraca odabrala stranu, Skoplje je stalo uz Marka Bojkovića, te je zdušno navijala da dođe do pojasa u lakoj kategoriji.
Oprezno su krenuli u ovu borbu, Eskijev je pokušao, zadao jedan udarac, ali je Bojković potom imao dobar zahvat. Onda je usledilo nešto neverovatno!
Marko Bojković je imao sasvim drugačiji gard, čekao protivnika i dočekao! Sevnula je desnica, nokaut koji će Eskijev pamtiti sigurno do kraja života. Brzo je sudija morao da prekine meč i proglasi novog pobednika.
Marko Bojković je novi šampion lake kategorije u FNC!
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