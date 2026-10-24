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Košarkaši Partizana savladali su Spartak u Subotici rezultatom 82:80, u utakmici četvrtog kola ABA lige, a junak crno-belih bio je novajlija Antonio Rivs, koji je pogodio za pobedu u samoj završnici!

Neverovatnu stvar napravio je košarkaš koji je pre ovog susreta odradio svega jedan trening sa ekipom. Ipak, to ga nije sprečilo da preuzme odgovornost u odlučujućem trenutku i donese Partizanu veliki trijumf na teškom gostovanju.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Subotice Foto: Spartak Office Shoes/Aleksandar Secerov

Rivs je u poslednjem napadu pokazao kakav napadački potencijal poseduje. Suočio se sa Daliborom Ilićem, izbacio ga driblingom iza leđa, a onda sa poludistance uputio mekan šut koji je završio u košu za konačnih 82:80 i veliko slavlje crno-belih.

Partizan je tako stigao do pobede u Subotici, a Rivs je već na samom početku svog mandata ostavio snažan utisak i pokazao da bi mogao da bude veoma važno pojačanje za ekipu Đoana Penjaroje.

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