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Saša Ilić neće više voditi prvi tim FK Partizan.

1/12 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako prenosi "Sportski Žurnal", Ilić je posle poraza od Čukaričkog definitivno prelomio.

On nije dao izjavu ni pred TV kamerama, ni u miks zoni i bilo je jasno da se ovog puta neće pokolebati u odluci da napusti klupu crno-belih.

Prošle nedelje Ilić je izjavio da je u ovoj sezoni već dva puta podnosio ostavku i ostajao zbog podrške i pritiska od strane navijača i rukovodstva kluba“. Nema dileme da je večeras definitivno stavio tačku.

Partizan će morati da potraži novog trenera.