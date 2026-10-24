Slušaj vest

Saša Ilić neće više voditi prvi tim FK Partizan.

Saša Ilić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako prenosi "Sportski Žurnal", Ilić je posle poraza od Čukaričkog definitivno prelomio.

On nije dao izjavu ni pred TV kamerama, ni u miks zoni i bilo je jasno da se ovog puta neće pokolebati u odluci da napusti klupu crno-belih.

Prošle nedelje Ilić je izjavio da je u ovoj sezoni već dva puta podnosio ostavku i ostajao zbog podrške i pritiska od strane navijača i rukovodstva kluba“. Nema dileme da je večeras definitivno stavio tačku.

Partizan će morati da potraži novog trenera.

Ne propustiteFudbalPOBEGAO BEZ REČI! Saša Ilić nestao nakon novog debakla Partizana!
PARTIZAN-CUKARICKI_01.JPG
FudbalSAŠA ILIĆ GREMEO ZBOG DEMBE SEKA NA KONFERENCIJI: Nije normalno da igra kao da se ništa nije dogodilo!
Sasa Ilic 090626_016.JPG
FudbalDOBAR POTEZ I PARTIZANA I DEMBE SEKA! Palo izvinjenje, Senegalac vraćen u tim
Demba Sek na promociji u FK Partizan
FudbalSAŠA ILIĆ USRED UTAKMICE PODNEO OSTAVKU! Trener Partizana ušao u svlačionicu na poluvremenu i ove reči izgovorio fudbalerima!
Saša Ilić odlazi iz Partizana (anketa)

00:20
Zvižduci za fudbalere Partizana Izvor: MONDO