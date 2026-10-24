Nikola Đurđev pobedio je Dina Starčevića na FNC 34, završivši borbu gušenjem u prvoj rundi. Pogledajte kako je došlo do ove dramatične pobede.
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ĐURĐEV UGASIO MILJENIKA DOMAĆE PUBLIKE! Krvava borba završena gušenjem u prvoj rundi! (VIDEO)
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Nikola Đurđev savladao je Dina Starčevića na FNC 34, pošto je posle žestoke borbe slavio gušenjem u prvoj rundi.
Starčević je agresivno ušao u meč i već posle nekoliko sekundi zadao snažan udarac, što je izazvalo reakciju publike. Borba se ubrzo preselila u parter, gde je Đurđev preuzeo inicijativu.
U razmeni udaraca srpski borac je počeo da krvari iz nosa, ali ga to nije zaustavilo. Nastavio je da pritiska protivnika, a zatim je iskoristio priliku, uhvatio Starčevića u gušenje i primorao ga da preda borbu.
Đurđev je tako stigao do velike pobede na FNC 34, završivši meč na dominantan način već u prvoj rundi.
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