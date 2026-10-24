Totenhem je upisao tek drugu pobedu ove sezone i 12. je na tabeli sa devet bodova, dok je Čelsi ostao na četvrtom mestu sa četiri boda više.
PREMIJER LIGA
PEVCI ŠOKIRALI PLAVCE: Totenhem slavio protiv Čelsija na Stanford Bridžu
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Fudbaleri Totenhema pobedili su danas u gostima Čelsi sa 2:0, u utakmici osmog kola Premijer lige.
Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Golova na Stanford bridžu nije bilo sve do 77. minuta kada je domaći golman Majk Penders autogolom doneo prednost Totenhemu.
Tri minuta kasnije Čelsi je ostao sa igračem manje na terenu pošto je Kol Palmer dobio drugi žuti karton, a sedam minuta kasnije utakmicu je pogotkom rešio Matis Tel.
Totenhem je upisao tek drugu pobedu ove sezone i 12. je na tabeli sa devet bodova, dok je Čelsi ostao na četvrtom mestu sa četiri boda više.
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