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Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Igokeu rezultatom 81:80 u Laktašima, u četvrtom kolu ABA lige, a do trijumfa su stigli posle velike drame i pogotka Čime Monekea na šest sekundi pre kraja.

Trener crveno-belih Ibon Navaro nije bio zadovoljan izdanjem svoje ekipe, posebno u prvom poluvremenu, a nakon utakmice priznao je da je domaćin možda zaslužio pobedu.

Ibon Navaro na večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Čestitam ekipi na pobedi. Nije bilo lako, posebno zbog psihološkog stanja u kojem smo stigli u Laktaše. Mislim da je to jedan od razloga zbog kojih smo odigrali onako loše prvo poluvreme. Igokea je bila veoma dobra u prvih 20 minuta - rekao je Navaro.

Španski stručnjak pohvalio je igru domaćina, ali i ukazao na greške koje su mogle skupo da koštaju njegov tim.

- Kada smo prišli na poen razlike, pri rezultatu 54:53, imali smo tri uzastopne izgubljene lopte. Možda smo mogli bolje da kontrolišemo taj trenutak i ranije preokrenemo situaciju na terenu. Igokea je sjajan i veoma agresivan tim. Na kraju je odlučio jedan detalj koji je otišao na našu stranu, ali mislim da je Igokea više zaslužila pobedu od nas - istakao je trener Zvezde.

Navaro se osvrnuo i na probleme sa povredama i naporan raspored, zbog kojih pojedini igrači nisu mogli da pomognu ekipi u Laktašima.

- Vajler-Beb i Nvora imali su određene probleme i zato su ostali u Beogradu. Sa druge strane, moramo da pohvalimo i posebno cenimo trud Moneka i Kramera. Čima je imao problem sa skočnim zglobom, dok je Kramer bolestan, ali su obojica uspela da pomognu ekipi - poručio je Navaro.

Zvezda je tako izbegla kiks u Laktašima, a Moneke je još jednom pokazao koliko može da znači ekipi u odlučujućim trenucima. Ipak, uprkos pobedi, reči trenera jasno pokazuju da crveno-bele očekuje još posla kako bi podigle nivo igre.

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Čima Moneke blokadom i košem za pobedu doneo trijumf Zvezdi protiv Igokee u Laktašima Izvor: Goran Arbutina/MONDO