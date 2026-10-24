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Fudbaleri Mladosti i Vojvodine odigrali su danas u Lučanima nerešeno 1:1, u utakmici 13. kola Super lige Srbije.

Mladost je povela golom Vukašina Markovića u 50. minutu, a izjednačenje i bod Vojvodini doneo je Dejan Zukić u 76. minutu.

Novosadska ekipa je druga na tabeli sa 29 bodova, dok je Mladost na sedmom mestu sa 18 bodova na svom kontu.

Fudbaleri Vojvodine će u narednom kolu domaćeg šampionata gostovati OFK Beogradu, dok će Mladost dočekati Radnik.

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