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Fudbaleri Napolija i Rome odigrali su danas nerešeno 3:3, u utakmici osmog kola italijanske Serije A.

1/14 Vidi galeriju Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Posle ovog remija, Napoli je deseti na tabeli sa 11 bodova, dok je Roma na trećoj poziciji sa sedam bodova više.

Napoli je poveo u 28. minutu preko Andrea Angise, na 2:0 je povisio Skot Mektomini u 48. minutu, ali je Roma uspela da izjednači golovima Matijasa Sulea u 70. i Leonarda Balerdija u 74. minutu.

Novu prednost Napoliju doneo je Mektomini svojim drugim golom na utakmici, u 83. minutu, a konačnih 3:3 postavio je Balerdi u 89. minutu.

Fudbaleri Napolija će u narednom kolu Serije A gostovati Monci, dok će Roma dočekati Kaljari.