Slušaj vest

Fudbaleri Napolija i Rome odigrali su danas nerešeno 3:3, u utakmici osmog kola italijanske Serije A.

Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Posle ovog remija, Napoli je deseti na tabeli sa 11 bodova, dok je Roma na trećoj poziciji sa sedam bodova više.

Napoli je poveo u 28. minutu preko Andrea Angise, na 2:0 je povisio Skot Mektomini u 48. minutu, ali je Roma uspela da izjednači golovima Matijasa Sulea u 70. i Leonarda Balerdija u 74. minutu.

Novu prednost Napoliju doneo je Mektomini svojim drugim golom na utakmici, u 83. minutu, a konačnih 3:3 postavio je Balerdi u 89. minutu.

Fudbaleri Napolija će u narednom kolu Serije A gostovati Monci, dok će Roma dočekati Kaljari.

Ne propustiteFudbalKAD POČINJE SERIJA A? Neće nikad uzbudljiva borba za Skudeto
profimedia-1073521056.jpg
FudbalUZBUDLJIV "DERBI SUNCA": Četiri gola u remiju Napolija i Rome
Napoli, Roma, Serija A, Derbi sunca
FudbalŠAMPION OSVOJIO RIM: Napoli u velikom derbiju pobedio Romu u Seriji A
profimedia-1055684403.jpg
FudbalLUDNICA U RIMU - ROMA U NADOKNADI DO BODA: Napoli prosuo pobedu, Rimljani zaustavili lidera
profimedia-0959692528.jpg

00:21
Čima Moneke blokadom i košem za pobedu doneo trijumf Zvezdi protiv Igokee u Laktašima Izvor: Goran Arbutina/MONDO