MONEKE JUNAK ZVEZDE U LAKTAŠIMA! Pogledajte pobednički koš koji je slomio Igokeu! (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Igokeu u Laktašima rezultatom 81:80, u utakmici četvrtog kola ABA lige, posle velike drame i neizvesne završnice.
Crveno-beli su do trijumfa stigli na neverovatan način, a junak pobede bio je Čima Moneke, koji je na šest sekundi do kraja postigao odlučujuće poene.
Moneke je krenuo u prodor od koša do koša, probio odbranu domaćina i položio loptu u koš za veliko slavlje ekipe sa Malog Kalemegdana.
Zvezda je tako izbegla kiks na nezgodnom gostovanju i stigla do važne pobede u regionalnom takmičenju. Igokea je bila nadomak velikog iznenađenja, ali nije uspela da zaustavi Monekea u ključnom trenutku.
Crveno-beli sada mogu da se okrenu narednim izazovima, a ovakav trijumf sigurno će im značiti i na planu samopouzdanja.
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