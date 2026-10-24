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Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Igokeu u Laktašima rezultatom 81:80, u utakmici četvrtog kola ABA lige, posle velike drame i neizvesne završnice.

Crveno-beli su do trijumfa stigli na neverovatan način, a junak pobede bio je Čima Moneke, koji je na šest sekundi do kraja postigao odlučujuće poene.

Foto galerija iz Laktaša Foto: : Igokea m:tel/Marija Vuruna, Igokea m:tel/Marija Vuruna

Moneke je krenuo u prodor od koša do koša, probio odbranu domaćina i položio loptu u koš za veliko slavlje ekipe sa Malog Kalemegdana.

Zvezda je tako izbegla kiks na nezgodnom gostovanju i stigla do važne pobede u regionalnom takmičenju. Igokea je bila nadomak velikog iznenađenja, ali nije uspela da zaustavi Monekea u ključnom trenutku.

Crveno-beli sada mogu da se okrenu narednim izazovima, a ovakav trijumf sigurno će im značiti i na planu samopouzdanja.

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BONUS VIDEO:

01:05
Čima Moneke otišao sa terena u toku utakmice Zvezde Izvor: TV Arena sport