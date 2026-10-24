SPARTAK - PARTIZAN
Košarka
SPARTAK - PARTIZAN: Crno-beli vode u Subotici!
Košarkaši Partizana gostuju Spartaku u utakmici 4.kola grupe B regionalne ABA lige.
Utakmica se igra u Subotici sa početkom u 20.30 časova.
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20:47
Prva četvrtina - 15:23
Prava rovovska bitna sa vrlo malo poena na početku meča.
Nakon prvih pet minuta rezultat je bio 9:9
Potom Partizan serijom stiže do +9, 11:20.
Na isteku prve deonice crno-beli vode 15:23
17:06
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