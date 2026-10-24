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20:47

Prva četvrtina - 15:23

Prava rovovska bitna sa vrlo malo poena na početku meča.

Nakon prvih pet minuta rezultat je bio 9:9

Potom Partizan serijom stiže do +9, 11:20.

Na isteku prve deonice crno-beli vode 15:23

17:12

Penjaroja pred Spartak

Ne propustiteKošarkaPARTIZAN NA TEŠKOM ISPITU U SUBOTICI: Penjaroja najavio šansu svim igračima
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17:06

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