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Trener fudbalera Real Madrida nije želeo danas da otkrije ni plan igre ni sastav tima pred predstojeći derbi protiv Barselone u Primeri.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Možete mi postaviti neko drugo pitanje, ali što se tiče mojih planova za utakmicu, ko će igrati, koju formaciju ćemo koristiti, koji stil igre ćemo pokušati da nametnemo, na ta pitanja neću odgovarati", rekao je Morinjo ;novinarima Madridu.

Kada je jedan novinar pokušao još jednom, pitavši Murinja da li smatra da je odbrana Barselone njena "slaba tačka", trener Reala ga je pohvalio za trud, iako je bio uzaludan.

"Vi ste pametni, ali nisam ni ja glup", odgovorio je Morinjo i izazvao gromoglasan smeh u sali za konferencije.

Fudbaleri Real Madrida gostovaće sutra Barseloni, u utakmici desetog kola španske Primere.

Pred ovaj "klasiko", Barselona je prva na tabeli sa 27 bodova, dok je Real treći sa šest bodova manje.

Murinjo je ove sezone započeo svoj drugi mandat u Madridu, a od navijača Barselone sigurno može da očekuje neprijateljski doček.

Tokom svog prvog boravka u Realu, od 2010. do 2013. godine, podigao je rivalstvo između najvećih španskih klubova na novi nivo, zahvaljujući čvrstoj taktici svog tima, kao i verbalnim duelima sa kolegom Pepom Gvardiolom.

Međutim, Murinjo je umanjio značaj očekivane reakcije navijača pred povratak na Nou Kamp.

"To je isto kao odlazak na bilo koji drugi stadion. Nije isto igrati protiv vrhunskog tima i protiv nekog slabijeg protivnika, ali to nije ništa posebno", rekao je Morinjo.

Barselona je novu sezonu počela sa 11 vezanih pobeda, ali je tu seriju prekinuo Pari Sen Žermen koji je pobedio katalonski klub sa 4:2 u Ligi šampiona.

"Analizirali smo utakmicu. Neke stvari smo uradili veoma dobro, ali postoje i drugi segmenti u kojima moramo da napredujemo. Sutra je odlična prilika da to učinimo i pokažemo kako želimo da igramo", rekao je trener Barselone Hansi Flik.

Utakmica između Barselone i Real Madrida na programu je sutra od 21.00.