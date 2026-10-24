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Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đani Infantino izjavio je danas da ima podršku "ogromne većine" u svetu fudbala, uprkos neuspehu njegovog plana o prodaji udela u Svetskom prvenstvu.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Infantino će se sledeće godine kandidovati za novi mandat na čelu Fifa, iako postoje pokušaji da se primora na povlačenje nakon što je njegov plan izazvao velike podele.

On je razbesneo fudbalske lidere u Evropi, Severnoj Americi i Aziji predlogom da se profit od Svetskog prvenstva proda preko posebnog komercijalnog pravnog lica.

Međutim, u intervjuu za BBC objavljenom danas tokom Svetskog prvenstva za igrače do 15 godina u Azerbejdžanu, Infantino je odbacio sumnje u to da li može da nastavi da obavlja funkciju predsednika.

"Znate, mene je izabralo 211 članica saveza iz celog sveta. Mislim da je važno imati na umu da je u organizaciji kao što je Fifa mogu postojati različita mišljenja i različiti stavovi", rekao je Infantino.

"Ali ako smo ozbiljni kada je reč o demokratiji i demokratskim procesima, ako verujemo da svako, gde god da se nalazi na svetu, ima pravo na isti glas i da fudbal pripada svima, onda moramo poštovati i stavove te ogromne, zaista ogromne većine", dodao je on.

Infantino će se u martu kandidovati za svoj poslednji mandat.

Rok za prijavu potencijalnih protivkandidata ističe 18. novembra.

Njegove najnovije izjave usledile su nakon što se prošle nedelje izvinio Savetu Fifa zbog "grešaka" u svom tajnom investicionom planu za Svetsko prvenstvo.

Uprkos izvinjenju, evropski delegati su nakon sastanka izrazili razočarenje, navodeći da je čitav predlog bio nedovoljno jasan.

U petak je Azijska fudbalska konfederacija podržala Infantina za još jedan mandat na čelu Fifa, što predstavlja zaokret u njenom stavu od pre dva meseca, kada ga je kritikovala zbog izneverenog poverenja.