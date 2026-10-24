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Novi poraz Partizana od Čukaričkog (0:2) u Humskoj izazvao je pravi haos, a nezadovoljstvo navijača dobilo je epilog i nakon poslednjeg sudijskog zvižduka.

Fudbaleri crno-belih morali su da ostanu na terenu i trče za kaznu nakon još jednog razočaravajućeg izdanja, dok su im sa tribina navijači dobacivali: "Ajde, ajde"!

Partizan - Čukarički, Superliga Srbije Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Scena u Humskoj najbolje oslikava koliko je situacija u Partizanu ozbiljna. Ekipa Saše Ilića ponovo je razočarala, a oba gola Milana Đokovića donela su Čukaričkom velika tri boda.

Partizan posle 12 odigranih utakmica ima svega 11 bodova i nalazi se na 11. mestu Superlige Srbije. Umesto borbe za vrh, crno-beli sve više strahuju za svoju poziciju, dok se nezadovoljstvo navijača iz utakmice u utakmicu povećava.

Poraz, kazna na terenu i dobacivanja sa tribina - u Humskoj je sve teže, a izlaz iz krize se još ne nazire.

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