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Arsenal je upisao sedmu pobedu od početka sezone i drugi je na tabeli sa 21 bodom, koliko ima i Mančester siti. Na drugoj strani, Everton je deveti sa deset bodova.

Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

 Ezri Konsa je u sedmom minutu doneo prednost Arsenalu, a pobedu šampiona Premijer lige potvrdio je Gabrijel u 68. minutu.

Fudbaleri Arsenala će u narednom kolu gostovati Liverpulu, dok će Everton u goste Njukaslu.

Fudbaleri Fulama su u gostima savaladali Koventri sa 1:0, a strelac jedinog gola bio je Oskar Bob u 80. minutu.

Fulam je, posle druge pobede u prvenstvu, 12. na tabeli sa osam bodova, dok je Koventri na pretposlenjoj, 19. poziciji sa šest bodova.

U narednom kolu, Fulam gostuje Aston Vili, a Koventri dočekuje Sanderlend.

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Zvižduci za fudbalere Partizana Izvor: MONDO