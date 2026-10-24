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Partizan nastavlja da posrće u Superligi Srbije! Crno-beli su poraženi od Čukaričkog rezultatom 2:0 u Humskoj, u okviru 13. kola, čime je kriza ekipe Saše Ilića dodatno produbljena.

Oba gola za goste postigao je Milan Đoković, dok je Partizan tek u nastavku preko Kojzeka uspeo ozbiljnije da zapreti. Novo bledo izdanje izazvalo je veliko nezadovoljstvo navijača, koji su zvižducima i uvredama ispratili igrače na poluvremenu.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Čukarički, Superliga Srbije Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Posebno zabrinjava pogled na tabelu. Partizan nakon 12 odigranih utakmica ima svega 11 bodova i nalazi se na 11. mestu, daleko od očekivanja na početku sezone.

Umesto borbe za vrh, crno-beli sve više moraju da razmišljaju o opstanku u gornjem delu tabele, dok plej-aut postaje sve realniji scenario. Pritisak na Sašu Ilića i ekipu raste, a navijači s pravom očekuju odgovore na pitanje kada će se Partizan konačno probuditi.





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