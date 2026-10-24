Nakon poraza od Čukaričkog, Saša Ilić nije dao izjavu, dok je pomoćni trener Partizana, Veličko Kaplanović, čestitao protivniku.
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POBEGAO BEZ REČI! Saša Ilić nestao nakon novog debakla Partizana!
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Fudbaleri Partizana doživeli su novi debakl u Superligi Srbije. Čukarički je sa 2:0 utišao Humski i crno-belima tako naneo već sedmi poraz u 12 odigranih mečeva.
Posle meča izjavu je dao pomoćni trener Partizana Veličko Kaplanović, pošto se Saša Ilić nije pojavio...
Partizan - Čukarički, Superliga Srbije Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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- Nemam ništa da kažem, čestitam Čukaričkom na pobedi - rekao je Kaplanović.
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