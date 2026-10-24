Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Partizana doživeli su novi bolan poraz, pošto je Čukarički slavio u Humskoj rezultatom 2:0 u okviru 13. kola Superlige Srbije i tako dodatno produbio krizu crno-belih.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Čukarički, Superliga Srbije Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ekipa Saše Ilića ponovo je razočarala, prikazala bledo izdanje i ostavila navijače bez razloga za optimizam.

Junak gostujućeg tima bio je Milan Đoković, koji je sa dva pogotka presudio Partizanu i doneo Čukaričkom veliki trijumf na gostovanju u Humskoj.

Trener Brđana bio je prezadovoljan izdanjem svoje ekipe.

"Teška utakmica protiv Partizana, čestitam mojim momcima, u prvom delu smo bili odlični. U drugom smo bili sjajni u energiji i borbi, ali ne toliko u igri. Čestitam momcima, borili su se do zadnjeg atoma snage, kapa dole za energiju i požrtvovanost. Ako ovako nastavimo, možemo daleko da doguramo"