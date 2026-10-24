TRENER ČUKARIČKOG BLISTA POSLE TRIJUMFA U HUMSKOJ: Ako ovako nastavimo, možemo daleko da doguramo...
Fudbaleri Partizana doživeli su novi bolan poraz, pošto je Čukarički slavio u Humskoj rezultatom 2:0 u okviru 13. kola Superlige Srbije i tako dodatno produbio krizu crno-belih.
Ekipa Saše Ilića ponovo je razočarala, prikazala bledo izdanje i ostavila navijače bez razloga za optimizam.
Junak gostujućeg tima bio je Milan Đoković, koji je sa dva pogotka presudio Partizanu i doneo Čukaričkom veliki trijumf na gostovanju u Humskoj.
Trener Brđana bio je prezadovoljan izdanjem svoje ekipe.
"Teška utakmica protiv Partizana, čestitam mojim momcima, u prvom delu smo bili odlični. U drugom smo bili sjajni u energiji i borbi, ali ne toliko u igri. Čestitam momcima, borili su se do zadnjeg atoma snage, kapa dole za energiju i požrtvovanost. Ako ovako nastavimo, možemo daleko da doguramo"