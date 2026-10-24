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Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u finale kvalifikacija za turnir u Beču, pošto je  u polufinalu kvalifikacija izgubio od 80. igrača sveta Slovaka Aleksa Molčana posle dva seta, 2:6, 4:6.

Meč je trajao 57 minuta.

Međedović, 76. igrač sveta, nije nijednom uzeo servis slovačkom teniseru, dok je Molčan osvojio tri brejka.

Srpski teniser osvojio je osam poena direktno iz servisa, dok je Molčan zabeležio 13 asova.

Molčan će u finalu kvalifikacija igrati protiv pobednika duela između 50. tenisera sveta Argentinca Tijaga Agustina Tirantea i 79. igrača sveta Francuza Adrijana Manarina.

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Zvižduci za fudbalere Partizana Izvor: MONDO