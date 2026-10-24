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Nemanja "Koba" Nikolić savladao je Bugarina Živka Stoimenova prekidom u drugoj rundi na FNC 34 u Skoplju, posle borbe pune žestokih razmena i uzbudljivih trenutaka.

Od samog početka viđena je velika agresivnost, a Nikolić je pokušavao da dođe do rušenja. Meč je nakratko prekinut nakon sporne situacije u kojoj je srpski borac tvrdio da je dobio nizak udarac, dok je Stoimenov negodovao zbog prekida.

Posle nekoliko minuta pauze, borba je nastavljena, a prva runda donela je veliku borbu u parteru i nadmudrivanje dvojice boraca.

Ipak, odluka je pala na početku druge runde. Nikolić je iskoristio grešku bugarskog borca, oborio ga i krenuo u žestok napad. Usledili su snažni udarci i laktovi, zbog kojih je sudija morao da prekine borbu.

"Koba" je tako stigao do velike pobede na FNC 34 i još jednom oduševio ljubitelje MMA sporta u Skoplju.

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