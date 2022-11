UŽIVO, OBRAĆANJE PIKSIJA: Što ste nestrpljivi? Videćete šta ćemo da uradimo u Kataru! Mitrović i BEZ NOGE putuje u Katar!

"Orlovi", vreme je! Mundijal kuca na vrata, a to znači samo jedno - Piksi okuplja fudbalere i počinju poslednje pripreme za spektakl u Kataru!

Obraćanje selektora Dragana Stojkovića koje počinje u 12 časova možete da pratite uživo na Kurir sportu.

O potencijalnim penalima u Kataru

"Nisam razmišljao o penalima. Treba da ih šutne onaj ko će dati gol, a svako u našem timu može da uradi to. Imam poverenje u svakog igrača da može da iznese tu vrstu pritiska. Ali, videćemo ako dođe do toga. Ima puno kandidata koji imaju srce i staloženost, mirnoću, tehniku i jednostavno onu stvar, da ne kažem koju. Ti penali nam nisu doveli puno sreće koliko se sećam ni 1990. ni 1998. godine. Ne mogu da govorim o nečemu što se možda neće desiti. Važno je da u kontinuitetu igramo onako kako možemo. Da se ne bojimo, a nećemo se bojati. Da budemo hrabri, a bićemo hrabri. Nećemo sigurno biti nečija vreća za udaranje".

Talične crno-crvene čarape iz Lisabona

"Te čarape su već spakovane sinoć. Da li su srećne ili nesrećne - ne znam, ali su već u mom koferu. Nisam toliko sujeveran, verujem samo u ono što vidim i što radim".

"Mislim da nema dušmana... Ima onih koji vas manje vole, ali ne možete svakom da ugodite. Siguran sam da će igrači dati sve od sebe da nas predstave onako kako dolikuje".

Mitrović i bez noge putuje u Katar!

"Vlahović je u trenažnom procesu... Mitrović će ići u Katar i bez noge. To je tako. Imamo rok do večeras da promenimo nešto, ali čisto sumnjam da će da se to dseti. Mitar će ići, a da li će igrati bez noge, ne znam. Možda i to. Mnogi igrači ne bi igrali u Norveškoj posle onoga što mu se desilo, a mnogi ne bi igrali. Verujemo da će sve da bude u redu".

Očekivanja u Kataru

"Da bi otišli u sledeću fazu morate da budete dobri i da to zaslužite. Razmišljam da je pobeda uvek važna. Meni je bitno i kako pobeđujem, možda se razlikujem od drugih. Bitno mi je kako pobeđujemo, stvaramo šanse, mučimo protivnika... I rezultat i igra su bitni. Razmišljamo kako da zaradimo broj bodova za sledeću fazu".

"Što ste nestrpljivi? Strpite se pa ćete da vidite šta ćemo da napravimo u Kataru. Imamo lepu šansu zato što naši igrači nemaju vrstu pritiska. To ne dozvoljavam. Imaju punu slobodu da pokažu talenat".

Negodovanje javnosti širom sveta zbog Katara

"Svi koji su negodovali i kritikovali, bilo je to zbog Katara kao domaćina. Više je išlo u tom pravcu. Po mom mišljenju, sve ekipe su u istim uslovima. S jedne strane je i dobro da imaš što manje vremena, jer se mnogo puta pokazalo da pripreme posle napornih sezona znaju da budu eksplozivne, pa dolazi do konflikta koje čovek ne želi u svom timu. Kada te čovek na mesec dana odvede na neko brdo, da ne vidiš ni porodicu. Ovog puta u ritmu utakmica nastavljaš da igraš. Jednom u istoriji je samo prvenstvo u Kataru i nikada više, pretpostavljam. Nema potrebe da se daju neki negativni komentari. Mundijal će biti dobro organizovan, sa kvalitetnim stadionima. To je sada i nikad više, barem dok smo mi živi. Ne znam šta će da bude za 200 godina".

Brazil, Kamerun, pa Švajcarska - tim redom

"Što se rasporeda utakmica tiče, moramo da igramo sa te tri ekipe, svejedno je kada sa kim. Treća utakmica sa Švajcarskom neće biti ništa različitija od prve dve. Jedino će kao poslednja imati neki veći značaj. Oni su kvalitetna, jaka ekipa, ali nismo ni mi mutavi".

Stojković je bio učesnik Mundijala ranije, ali kao fudbaler.

"Biti igrač i selektor su potpuno različite stvari. Svestan sam da postoji drugačija odgovornost, ali svestan sam toga i to sam prihvatio. Verujem da stvari mogu da idu u onom pravcu u kakvom svi želimo. Niko nema prava da nas vređa zato što se nismo borili, zato što smo bili katastrofa, to je nemoguće. Srbija i kada gubi mora da bude ispraćena aplauzom. Razlike su u vođenju i igranju velike, ali veliko je zadovoljstvo da budete deo najjače smotre fudbalske na svetu. To vam daje posebnu satisfakciju. Ovo je vreme da se uživa, niko vas ne šalje tamo zato što se mu lepi i simpatični, već zato što ste zaslužili i to je valjda najveća nagrada za nas".

01:12 Piksi o Ostrogu i blagoslovu monaha

Sa porodicom je nedavno posetio Ostrog

"Porodična slava je Mitrovdan, 8. novembar. Oko toga smo porodično otišli do Ostroga. Smatram kao vernik da je to jedna lepa stvar, baš sam se lepo osećao i drago mi je što sam otišao. Monasi su poželeli sve najbolje našoj reprezentaciji, dali blagoslov. Spojilo se krsna slava i odlazak u Ostrog, baš lep povod. Uvek se lepo osećam kada posetim tako neke važne naše hramove".

01:25 Piksi o spisku za Katar

Još malo o spisku

"Mogu individualno da govorim zašto neko nije, ili jeste, ali generalno znate sve. Ne treba o tome previše da se priča. Ne znam kako je ranije bilo, ali sada je ovako, ja sam prvi put sada selektor. Nisam neko ko će da trpi pritiske, to me ne interesuje. Neko je pitao zašto Matija Nastasić nije na spispku. Ja sam zvao igrače i kada nisu igrali u klubovima i nisu imali nikakvu minutažu. Kada se broj smanjio na 26, neko mora da bude van spiska. Što se Matije tiče, to je logično bilo. Njegovo nestabilno zdravstveno stanje je dovelo do toga. Što se Ristića tiče, za četiri meseca je odigrao 122 minuta. Ovo nisu više kvalifikacije, već najveća svetska sportska smotra. Mali Terzić je bio deo tima od početka i predstavlja budućnost srpskog fudbala. Mogu tako da pričam o Joveljiću, Jovanoviću i svim drugima koji su odsutni. Logičan splet okolnosti su navele mene da donesem logične odluke. Mirno spavam i imam korektan odnos, smatram da odluke koje donosim nisu sve po volji mnogih, ali moje su".

"Moram da priznam javno. Niti me je ko zvao i molio, niti mi suflirao. Jednostavno - nula. I to je dobro. Imaš slobodnu da doneseš odluku... Ali ljudi, nikakve epohalne odluke ovo nisu, niti treba da se pravi fama. U toj grupi igrača je i Grujić koji je bio povređen, ali se vratio i sada ponovo igra i ponovo je u timu. Mali Ilić isto tako. U stalnom kontaktu smo sa klubovima, želimo da znamo stanje igrača i o čemu se radi".

O uspehu Hrvatske iz 2018. godine

"Teško je porediti... Potrebno je da budete pametni, spremni, da nema povreda, da se sve skocka i da imate malo sreće. Ne mnogo. Malo. Neke stative, neki penal... Hrvatska je čini mi se dva puta penalima prošla, je l' tako? Ali desilo se šta se desilo. Mnogo stvari utiče. Važno je da imate čisti misli, da imate dovoljno inteligencije da budete bolji od protivnika. I da imate malo sreće. Ne znam ustvari da li se to zove sreća... Ne zaboravimo ipak, najbolja 32 tima na svetu će biti tamo. Preko 200 zemalja igra kvalifikacije, a ti si među 32. Srbija, jedna mala, ali ponosna zemlja, uslovi su takvi kakvi su, vi znate... Gde god igramo, ja se oduševim. Slikam se na stadionima kao malo dete. A, mi? Dok se popnem od terena do svlačionice... prošli put sam zakasnio. Strašno".

Formacija i taktika "orlova" i velika očekivanja javnosti i navijača

"Da vam kažem, u proteklih godinu i po dana, ono što smo pokazivali na terenu, ispostavilo se da smo bili u pravu i da je taj stil fudbala doneo rezultate. Ne odričem se tako lako igrača da bih zadovoljio nekoga i napravio neki balans zarad mira u kući. To me apsolutno ne interesuje. Igraćemo najbolje što možemo, a bilo bi suludo da govorim u kakvom će to sistemu da bude. Srbija će, naravno, da se trudi da pokaže ono što je do sada pokazivala. Menjaće se samo u odnosu na to kakav će tok utakmice biti. Najviše verujem u moje oči, statistike me ne interesuju previše. One nam daju neki uvid, ali daleko od toga da odlučuju. Očekivanja javnosti su takva kakva su, ne mogu da ih zabranim. Igrači su svesni odgovornosti koju nose zajedno sa mnom i stručnim štabom. Rasterećeni idemo u Katar. Sa stilom smo napravili uspeh u jakoj konkurenciji. Samo maliciozni ljudi mogu da ne vole nečiji uspeh i to je tako. Ne volim nepotrebnu godrost, tako živim i moja porodica tako živi. Posao kojim se bavim isto tako gledam. Rezultati će doći, ili ne, ali morate da ih zaslužite. Kao što smo skromno pre godinu dana otišli u Portugal bez pompe, pesama... Takvo ponašanje želim i pred Katar da vidim. A nema sumnje da ćemo da pokažemo naš talenat najbolje što možemo uz korekcije u taktičkim stvarima".

"Ništa nismo posebni ili različiti od drugih naroda i fudbalskih saveza. Svi očekuju nešto najveće da se desi. Potpuno razumem to, ali kažem, ono čemu težimo jeste to da pružimo maksimum. Ako neko bude bolji, pružićemo ruku i čestitati na pobedi. Ali svakome ćemo biti problem, nemojte da izgubite to iz vida. Imamo određeni kvalitet, svoje ciljeve i čvrsto smo skoncentrisani da dostignemo te ciljeve. Ono što je najvažnije, kao ozbiljni ljudi gledamo šta je ispred nas. To su Brazil, Švajcarska i Kamerun, pokušaćemo da osvojimo dovoljan broj bodova za nokaut fazu. Učinićemo sve da dođemo do tog cilja. A za kasnije ima vremena da se govori i priča. Igrači ne moraju ništa, a mogu mnogo. Ne mora se ništa, samo da se umre... Svetsko prvenstvo nije pitanje života i smrti, već nagrada za ono što si uradio i pokazao na perfektan način. Morate da verujete, jer čovek bez vere... ne znam šta je".

O haosu na izborima FSS

"Neću previše da se bavim time, niti me interesuje previše. Interesuje me moj deo posla, igra, rezultat...".

00:44 Piksi u izborima u FSS

Selektor o povredama Mitrovića i Vlahovića

"Nijedan trener ne voli kada mu igrači ne igraju. Očigledno je da su duži period van tima. Ono što je dobro je to da ja verujem da će da budu spremni i da se radi na tome. Ima jedna pesma od Aleksandre Prijović, kaže: Nije kome je rečeno, nego kome suđeno je. Ako ne bude tako, naći ćemo rešenje, zato sam ja ovde. Bože moj, sasvim spokojno i spremno odlazimo u Katar da pokažemo da Srbija ima kvalitet i da može da odigra onako kako želi i kako može. Iskren da budem, još igrače nisam video, nadam se da su oni obavešteni da danas treba da dođu. Protiv Brazila ćemo da izađemo u najjačem mogućem sastavu, a s obzirom na mentalitet njih dvojice, znam da će dati sve od sebe da budu spremni".

Piksi o spisku na startu obraćanja

"Očigledno da je nešto mnogo važno čim ste došli u velikom broju. Tačno je godinu dana od utakmice sa Portugalom koja nam je donela sve ono zbog čega moramo biti ponosni, a to je fantastična stvar, veoma veliki uspeh da se nađemo na Svetskom prvenstvu u Kataru. Što se tiče spiska, na širem spisku je bilo 35 igrača. Mislim da ovo nije nagrada već zasluga za ovih 26 igrača za ono što su radili tokom kvalifikacija, rezultata koje su postigli, ponašanja koje su postigli, svajanje harmonije i na kraju krajeva kvaliteta. Apsolutno zaslužuju da nose dres Srbije. Oni koji nisu u spisku su takođe kvalitetni igrači i predstavljaju budućnost našeg fudbala i na njih će se računati u nekom budućem vremenu. Zbog limita sa brojem 26 neko je morao da otpadne. Siguran sam da je ovaj spisak logičan splet okolnosti, donesen je hladne glave, čiste misli, bez ikakvog pritiska, u dogovoru sa sportskim sektorom. Smatram da ovih 26 imena zaslužuju zbog kvaliteta da se nađu na Svetskom prvenstvu. Ima i objektivnih odluka zašto neki igrači nisu na spisku, jer nisam neko ko može da gleda u pasulj da vidi da li neko može ili ne može da igra. Oov je Mundijal i nema vremena za improvizaciju. Koliko vidim, nema nijednog negativnog komentara, što dovoljno govori da se držimo onoga što smo dogovorili u martu mesecu 2021. godine pa sve do danas. A to, da li mi je žao, ili nije... tu nema mesta za sentiment. Kada bih mogao ja bih ih sve vodio, ali ne mogu", rekao je Piksi.

Uoči konferencije u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi:

Do početka Svetskog prvenstva ostalo je svega šest dana i selektor Dragan Stojković danas će u Staroj Pazovi dočekati svoje pulene, njih 26 odabranih koji će se s grbom Srbije na grudima boriti do poslednjeg atoma snage za svaki bod.

Piksijevi izabranici odradiće trening od 17 časova u Sportskom centru, svi osim pošteđenih Dušana Vlahovića i Aleksandra Mitrovića, koji će s klupe posmatrati jer su u procesu oporavka od povreda zbog koje su propustili i neke od poslednjih mečeva u klubovima. Njima će se s posebnom pažnjom posvetiti doktori reprezentacije, koji imaju zadatak da Mitrov skočni zglob i Ducijev primicač osposobe što pre kako bi bili spremi da zaigraju u Kataru već od starta prvenstva.

SPISAK SRBIJE ZA SP Golmani: Predrag Rajković, Vanja Milinković Savić, Marko Dmitrović. Odbrana: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Stefan Mitrović, Filip Mladenović, Srđan Babić, Strahinja Eraković. Vezni red: Saša Lukić, Uroš Račić, Nemanja Maksimović, Nemanja Gudelj, Filip Kostić, Sergej Milinković Savić, Andrija Živković, Marko Grujić, Ivan Ilić, Darko Lazović. Napad: Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović, Dušan Tadić, Filip Đuričić, Nemanja Radonjić.

Ono što raduje jeste sjajna atmosfera koja vlada među Stojkovićevim momcima, koji su nakon dužeg perioda vratili kult i duh reprezentacije među narod, pa javnosti u Srbiji ponovo trese mundijalska groznica. S ovim u paketu idu i velika očekivanja naših navijača, koji veruju da će Piksi i njegovi izabranici uspeti da budu jedno od najprijatnijih iznenađenja ovog šampionata.

Nakon popodnevnog treninga, koji je po rasporedu danas, fudbaleri će imati malo vremena za druženje, nakon čega se pakuju i u utorak kreću na prvu destinaciju - Bahrein! U Manami će "orlovi" odigrati pripremni meč s domaćom selekcijom 18. novembra, pa dan kasnije sledi smeštanje u bazu naše reprezentacije u Dohi.

Srbija će u Kataru igrati u grupi G, a prvi meč "orlova" zakazan je za 24. novembar protiv Brazila. U drugom kolu rival Srbije će biti Kamerun, a meč protiv Švajcarske u trećem kolu zakazan je za 2. decembar.

