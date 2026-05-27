Rukometni klub Partizan osvojio je titulu šampiona Srbije, pošto je drugi finalni meč plej-ofa Arkus lige protiv Vojvodine prekinut posle incidenta u dvorani "Slana bara" u Novom Sadu.

Utakmica je prekinuta u 15. minutu pri vođstvu Vojvodine 6:5, nakon što su na teren bačena dva jaka topovska udara sa dela tribina na kojem su bili navijači Partizana.

Rukometni klub Vojvodina oglasio se posle sramnih scena.

"Samo još ovo se nije desilo u srpskom rukometu!

Navijači Partizana dva puta prekinuli utakmicu.

Topovski udar povredio igrača Vojvodine Frana Miletu, sudiju Markovića uz još moguće povrede i osoba u blizini udara što se može zaključiti na TV prenosu.

Srušena i pocepana sajla zaštitne mreže iza gola gde su se nalazili najavijači Partizana.

Posle više od 1 sata prekida, policija nije ispraznila deo sa navijačima Partizana već je dozvolila nastavak utakmice.

Naređen je nastavak utakmice od strane delegata pod nepromenjenim okolnostima u roku od 15 minuta. Igrači Partizana izašli su na teren, dok igrači Vojvodine, usled nepostojanja garancije bezbednosti po zdravlje i život učesnika na sportskoj priredbi, nisu izašli na teren.

Sudije su proglasile kraj utakmice i pobedu Partizana službenim rezultatom. U trenutku prekida Vojvodina je u 14. minutu vodila sa 6:5", poručila je Vojvodina.