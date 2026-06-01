Samo dan nakon što su se pojavile informacije o katastrofalnom stanju u VK Crvena zvezda, iz kluba je stiglo saopštenje koje je uzdrmalo sportsku javnost.

Najcrnje prognoze o stanju u Vaterpolo klubu Crvena zvezda dobile su i zvaničnu potvrdu.

Igrači, stručni štab i deo rukovodstva kluba izdali su dramatično saopštenje u kojem upozoravaju da je nekadašnji prvak Evrope pred gašenjem, da uprava praktično ne postoji i da dugovanja premašuju pola miliona evra.

Posebno zabrinjava podatak da je dug kluba prema igračima, trenerima i drugim poveriocima premašio 500.000 evra.

Crveno-beli ističu da su u prošlu sezonu ušli sa velikim ambicijama, ali da obećana sredstva nikada nisu stigla, nakon čega je usledio odlazak velikog broja igrača i članova uprave.

Saopštenje prenosimo u celosti:

"Vaterpolo klub Crvena zvezda je, opravdano, sa velikim očekivanjima dočekao start prošle sezone.

Osetno pojačan sastav, uz obećana značajna sredstva jakih sponzora, garantovali su nesmetano funkcionisanje kluba i borbu za visoke plasmane u sva tri takmičenja.

Nažalost, znamo šta se događalo krajem godine. Zbog neispunjenih obećanja uprave i njihovih malverzacija kako ne bi dobili novac veći broj vaterpolista je napustio klub. Učinila je to i uprava tako da je preostali deo igračkog kadra uz stručni štab i dvojice članova rukovodećeg tela uspeo, uz ogromne napore da osvoji četvrto mesto u prvenstvu i obezbedi učešće u evropskom takmičenju naredne sezone.

Mi, igrači, zajedno sa trenerima, smo učinili sve što je danas. I to je sve. Moramo da zabrinuto konstatujemo da je klub pred gašenjem! Uprave i sponzora i dalje nema, predsednik se ne nazire, tim koji je 2013. bio prvak Evrope i pobednik Superkupa živi teške dane sa neizvesnom budućnošću.

Klub ima dug od preko pola miliona evra koji je napravljen u poslednje dve i po sezone. Dug postoji samo prema igračima i stručnom štabu i delom prema objektu u kojem su se vaterpolisti hranili.

Ako pogledamo situaciju u srpskom sportu, u kojem, zahvaljujući državi, nikada nije bilo više novca, smatramo da jedna ozbiljna akcija formiranjem uprave i pravljenja sponzorskog pula lako može da reši i dug i obezbedi nastavak funkcionisanja Crvene zvezde.

Čekali smo dogovorene rokove, ništa se nije dogodilo i ovo je razlog za apel upućen pre svega dobronamernima koji mogu da pomognu.

Još jednom izražavamo zahvalnost Sportskom društvu na pokušajima da nam se pomogne. Posebnu zahvalnost dugujemo Zvezdanu Terziću i fudbalskom klubu koji su u jednom trenutku situaciju učinili lakšom. Hvala sponzorima i prijateljima kluba koji su omogućili da se prime dve plate.

Dosta je vremena potrošeno, mnogo je toga izgubljeno. Od želje da se borimo za trofej, bili smo prinuđeni da se potucamo od bazena do bazena, da tražimo pomoć i da jedva skupimo igrače za takmičenje.

Sada je vreme da vidimo kako ćemo dalje. Verujemo da Crvena zvezda nije rekla poslednju reč, da će se naći snage koji će omogućiti dalje funkcionisanje na željeni način.

Želja nam je da ovim apelom upoznamo javnost sa situacijom u vaterpolo klubu i sigurno je da ćemo i dalje, sve one kojima je crveno-bela boja pri srcu, upoznavati sa budućim događanjima uz nadanja da bi novo saopštenje moglo da donese pozitivne vesti.

Najmanje bi želeli da pitanje obaveza kluba prema nama rešavamo na neki drugi način."

Saopštenje su potpisali igrači, stručni štab, kao i predsednik Skupštine kluba Goran Čikarić.

Navijači sada sa strepnjom čekaju naredne dane, koji bi mogli da budu presudni za budućnost nekadašnjeg prvaka Evrope.