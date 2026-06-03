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Ugledni francuski "L'Equipe", ponovo je otvorio jedno od najtežih poglavlja u istoriji sporta – nesreću Mihaela Šumahera iz decembra 2013. godine, kada je legendarni vozač Formule 1 teško povređen na skijanju u Alpima.

Francuski list u svom velikom reportažnom specijalu rekonstrujiše događaje od 29. decembra 2013. godine, nakon jezivog pada slavnog sportiste na skijanju u Meribelu.

1/30 Vidi galeriju Mihael Šumaher Foto: MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia, ROLAND WEIHRAUCH / AFP / Profimedia, A3397 Gero Breloer / DPA / Profimedia

U detaljnoj rekonstrukciji događaja opisuje se haos koji je nastao u trenutku kada su spasilačke ekipe stigle na lice mesta u Meribelu, kao i činjenica da su lekari već u prvim minutima shvatili da se radi o izuzetno teškoj povredi glave.

Posebno se ističe da je reakcija medicinskog tima u Grenoblu bila hitna i pod ogromnim pritiskom, jer je Šumaher odmah morao na neurohirurške intervencije, dok je svaki minut bio presudan.

Lekari, uključujući neurohirurga Stefana Šabardesa, opisuju atmosferu u bolnici kao dramatičnu i potpuno vanrednu, uz stalnu borbu za stabilizaciju stanja jednog od najvećih sportista svih vremena.

"Nagnut nad pacijentom, koji je još uvek nosio svoje skijaško odelo, prepoznao sam Mihaela. U tom trenutku sam pomislio: 'O moj Bože, ovo će danas postati komplikovano'", prisetio se Šabardes.

"Tokom same procedure mogao sam da vidim da je situacija ozbiljna, ali sam tek tokom postoperativnog CT skenera shvatio da su stvari ekstremno kritične", otkrio je doktor.

Istovremeno, kako navodi "L'Equipe, odmah nakon nesreće uspostavljen je gotovo potpun "zid tišine" – bez informacija, bez fotografija i bez pristupa javnosti, što je postalo zaštitni znak cele priče koja traje više od decenije.

U tekstu se podseća da je porodica Šumaher, predvođena suprugom Korinom, u potpunosti zatvorila javni pristup informacijama o njegovom stanju, dok su kasniji pokušaji curenja podataka i zloupotrebe završavali sudskim procesima i skandalima.

Posebno uznemirujuće deluje činjenica da se i nakon više od 10 godina ne zna tačno zdravstveno stanje legendarnog Nemca, što dodatno podgreva misteriju i interesovanje javnosti širom sveta.

Francuski list zaključuje da je Šumaher postao "živa legenda iza zida tišine", čovek o kome se sve zna - osim onoga što je javnosti najvažnije.