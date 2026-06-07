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Švedski atletičar Armand Duplantis doživeo je prvi poraz u skoku s motkom još od 2023. godine, pošto je na mitingu Dijamantske lige u Stokholmu ostao bez pobede pred domaćom publikom.

1/4 Vidi galeriju Svetsko dvoransko prvenstvo u Poljskoj - Duplantis Foto: Gladys Chai von der Laage / imago sportfotodienst / Profimedia

Aktuelni svetski rekorder preskočio je 5,80 metara, što je čak 51 centimetar manje od njegovog najnovijeg svetskog rekorda od 6,31 metar. Duplantis potom nije uspeo da savlada visinu od 6,00 metara iz dva pokušaja, a zatim ni 6,05 iz trećeg.

Pobedu je odneo Australijanac Kurtis Maršal sa preskočenih 5,90 metara.

Za Duplantisa je ovo bio prvi nastup na otvorenom u sezoni.

"Danas sam bio pomalo nefokusiran. Zaista nisam želeo da izgubim ovde pred porodicom i navijačima", rekao je Duplantis.

"Nisam izgubio tri godine, ali kapa dole Kurtisu. Pobedio me je potpuno zasluženo i nemam nikakvo opravdanje", dodao je švedski as.

Poraz u Stokholmu prekinuo je impresivan niz nepobedivosti jednog od najvećih skakača s motkom u istoriji atletike, koji je u međuvremenu osvojio olimpijska i svetska zlata, kao i više puta pomerao granice svetskog rekorda.