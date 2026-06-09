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Njena majka i trener Đerđi Vilagoš rekla je da je plan da 22-godišnja reprezentativka postepeno ulazi u formu i da najbolje rezultate ostvaruje na najvećim takmičenjima, saopštio je Srpski atletski savez.

Vilagoš je sezonu počela hicem od 58,85 metara, a na ovogodišnjem debiju u Dijamantskoj ligi u Sjamenu 23. maja bacila je koplje 63,64 metra.

U Kini je pobedila domaća takmičarka Jan Ziji hicem od 71,74 metra.

"Jan Ziji je izuzetno lepo izvela taj hitac, bilo je pravo zadovoljstvo gledati je. I ja sam, kao i svi ostali, zainteresovana da vidim kako će izgledati njeni naredni nastupi. Bez obzira na sve, ovim hicem pokazala je svoj talenat i velike mogućnosti", rekla je Adriana Vilagoš.

Pored Jan Ziji, u Oslu će se takmičiti i drugoplasirana iz Sjamena Norvežanka Sigrid Borge.

"Što se takmičenja u Norveškoj tiče, volela bih da ostvarim najbolji rezultat sezone i da uživam u nadmetanju", dodala je Vilagoš.

U takmičenju u troskoku u Oslu neće nastupiti Ivana Španović.

"Pred sam put Ivana je dobila povišenu temperaturu, pa smo odlučili da ne krećemo", rekao je njen trener Goran Obradović.

(Beta)

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Adriana Vilagoš, atletika, bacanje koplja Izvor: Kurir