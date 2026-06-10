Vilagoš je do plasmana na pobedničko postolje stigla hicem od 61,33 metra.
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ADRIANA NA POBEDNIČKOM POSTOLJU: Vilagoš treća na mitingu Dijamantske lige u Oslu
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Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je treće mesto u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u Oslu.
Pobedila je kineska atletičarka Ziji Jan rezultatom 67,11 metara, dok je drugo mesto zauzela Norvežanka Sigrid Borge hicem od 61,92 metra.
Srpska rekorderka u Oslo je doputovala nakon nastupa na mitingu Dijamantske lige u Sjamenu, gde je ostvarila najbolji rezultat sezone od 63,64 metra.
(Beta)
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