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Glavni događaj bila je borba Miloš Cvjetićanin - Mori Kroma za titulu u teškoj kategoriji.

Nažalost, srpski kik-bokser je ostao bez pojasa svetskog šampiona!

Prva runda protekla je u opipavanju snaga - Cvjetićanin je bio oprezan sve vreme, dok Kroma nije ostavljao puno prostora.

Druga runda pripala je Kromi - sudije su jednoglasno odlučile. Miloš je zadao nekoliko žestokih udaraca, ali je isto tako nekoliko i primio.

Treća runda donela je pobedika. Kroma je nokautirao Cvjetićanina i tako mu onemogućio da se domogne pojasa.

Podsetimo, ova borba je trebalo da se odvije još pre nekoliko meseci, kada su obojica stigli do finala Glorijevog teškaškog turnira, ali je Miloš Cvjetićanin morao da se povuče iz finalne borbe pre ulaska u ring zbog unutrašnjeg krvarenja na jetri.

Mori Kroma je tada proglašen šampionom bez borbe, ali su lnavijači ubrzo dobili borbu koju su želeli.