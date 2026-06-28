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Vilagoš je do drugog mesta došla hicem od 63,83 metra, čime je zabeležila svoj najbolji rezultat ove sezone.Tokom takmičenja zabeležila je još hiceve od 57,97 metara, 59,11 metra, 58,99 metara i 57,28 metara, uz jedan neispravan pokušaj.

Prvo mesto na mitingu u Parizu osvojila je Kineskinja Ziji Jan sa hicem od 67,44 metra.

Adriana Vilagoš Foto: EPA / Georgi Licovski, Marco Iacobucci/IPA Sport/ipa-ag / Shutterstock Editorial / Profimedia

U generalnom plasmanu Dijamantske lige, Vilagoš se, nakon tri od pet kvalifikacionih mitinga, nalazi na drugom mestu sa 19 bodova, pet manje od prvoplasirane Jan.

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