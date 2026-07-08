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Vozač ekipe Emirejts pobedio je u etapi dugoj 195,9 kilometara od Granoljersa do Angla, prvoj planinskoj, rezultatom četiri sata, 45 minuta i 11 sekundi.

On je ostavio rivale na poslednjem usponu ka Anglu u francuskim Pirinejima na 200 metara pre cilja i niko nije mogao da ga prati.

Četvorostruki pobednik Tura je tako ostvario prvu etapnu pobedu u ovogodišnjoj trci, ukupno 22. u karijeri.

Drugo mesto sa dve sekunde zaostatka zauzeo je vozač Visme Danac Jonas Vingegor, a isti zaostatak imao je i treće plasirani vozač EF Edžukejšn Ričard Karapas iz Ekvadora. Takođe, sa dve sekunde zaostatka etapu je završio i Francuz iz ekipe Dekatlon Pol Segzas.

1/13 Vidi galeriju Tadej Pogačar Foto: Laurent Cipriani / AFP / Profimedia, Belga / ddp USA / Profimedia, AP Photo/Daniel Cole

Slovenački biciklista i Vingegor zauzimaju prvo i drugo mesto u generalnom plasmanu rezultatom 8:46,55 sati. Pogačar je dobio 10 sekundi bonusa za pobedu, a Vingegor šest sekundi za drugo mesto. Pogačar je prvi jer je zauzeo drugo mesto u drugoj etapi u nedelju.

Treće mesto sa 23 sekunde zaostatka zauzima vozač ekipe Red Bul Belgijanac Remko Evenepul sa 23 sekunde zaostatka.

Naredna četvrta etapa dužine 181,9 kilometara vozi se od Karkasona do Fua.