Slušaj vest

Vozač ekipe Emirejts pobedio je u etapi dugoj 195,9 kilometara od Granoljersa do Angla, prvoj planinskoj, rezultatom četiri sata, 45 minuta i 11 sekundi.

On je ostavio rivale na poslednjem usponu ka Anglu u francuskim Pirinejima na 200 metara pre cilja i niko nije mogao da ga prati.

Četvorostruki pobednik Tura je tako ostvario prvu etapnu pobedu u ovogodišnjoj trci, ukupno 22. u karijeri.

Drugo mesto sa dve sekunde zaostatka zauzeo je vozač Visme Danac Jonas Vingegor, a isti zaostatak imao je i treće plasirani vozač EF Edžukejšn Ričard Karapas iz Ekvadora. Takođe, sa dve sekunde zaostatka etapu je završio i Francuz iz ekipe Dekatlon Pol Segzas.

Tadej Pogačar Foto: Laurent Cipriani / AFP / Profimedia, Belga / ddp USA / Profimedia, AP Photo/Daniel Cole

Slovenački biciklista i Vingegor zauzimaju prvo i drugo mesto u generalnom plasmanu rezultatom 8:46,55 sati. Pogačar je dobio 10 sekundi bonusa za pobedu, a Vingegor šest sekundi za drugo mesto. Pogačar je prvi jer je zauzeo drugo mesto u drugoj etapi u nedelju.

Treće mesto sa 23 sekunde zaostatka zauzima vozač ekipe Red Bul Belgijanac Remko Evenepul sa 23 sekunde zaostatka.

Naredna četvrta etapa dužine 181,9 kilometara vozi se od Karkasona do Fua.

Ne propustiteOstali sportoviUVERTIRA ZA TUR DE FRANS: Pogačar pobednik biciklističke trke kroz Švajcarsku
Tadej Pogačar
Ostali sportoviPOKUPILA JE MALU JULIJU (14) POSLE ŠKOLE I NESTALA! Očajni otac Petar: Sekta, nudim 50.000 evra... Oglasila se majka: Pobegle smo, saznaćete jednog dana...
collage.jpg
Ostali sportovi"OVO MI ZNAČI SVE, TO MI JE BIO CILJ OD 2018. GODINE..." Belgijanac ne može da sakrije emocije! Došao do prve pobede u karijeri, pa otvorio dušu!
profimedia-1090470286.jpg
Ostali sportoviBIZARAN NAPAD NA SLOVENCA: Pogačar pod istragom zbog prolaska kroz crveno svetlo na železničkom prelazu tokom trke
Tadej Pogačar, Biciklizam

00:30
Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot