NEŠTO SE DEŠAVA IZMEĐU MEKLARENA I RED BULA: U fokusu su Maks Ferštapen i Oskar Pjastri!
Poslednjih mesec dana u Formuli 1 mnogo se piše i spekuliše oko statusa Maksa Ferštapena u Red bulu, odnosno Oskara Pjastrija u Meklarenu.
Četvorostruki svetski šampion Maks Ferštapen video se sa šefom tima Meklaren Zekom Braunom, koji je odmah posle toga izjavio da njegova ekipa ne razmišlja o promeni vozača, te da Lando Noris i Oskar Pjastri imaju važeće ugovore.
Nešto se sprema...
Međutim... Čim neke stvari stignu do medija, jasno je da tu ima nešto. Brazilski portal Grandpremio donosi informaciju da Oskar Pjastri nije zadovoljan statusom u Meklarenu i da ozbiljno razmišlja, da aktivira klauzulu po kojoj bi na kraju sezone 2026. mogao da napusti britanski tim.
U Meklarenu znaju za Pjastrijevo ogorčenje, koje je najviše uzrokovano prošlom sezonom, kada su se na trkama dešavale određene stvari koje su išle na njegovu štetu, a na korist Landa Norisa. To je kasnije uslovilo da Australijanac ostane bez titule, a da Englez prigrli vredan trofej.
Oskar mnogo ljut
Ukoliko bi Oskar Pjastri napustio Meklaren, navodno bi britanski tim angažovao Maksa Ferštapena. To bi sigurno bio najveći transfer u poslednjih nekoliko godina u Formuli 1. Holanđanin ima pravo da napusti Red bul na kraju sezone ukoliko ne ostvari određeni broj pobeda, čime bi aktivirao klauzulu o nekonkurentnosti bolida.
Valja se podsetiti prošle sezone i kako je Oskar Pjastri koji je imao sjajan početak sezone, izgubio poziciju u timu Meklaren, a onda i titulu. Tokom 2025. Pjastri je bio vodeći u šampionatu vozača i to devet trka pre kraja.
Narušeni odnosi
Kako piše portal Grandepremio, odnos između Pjastrija i tima počeo je da se narušava nakon Velike nagrade Italije i trke u Monci, kada je Meklaren odlučio da prioritet pruži Norisu kako bi ispravio grešku napravljenu tokom pit-stopa, čime je Pjastri izgubio drugo mesto u trci.
Brazilski portal navodi da je taj događaj izazvao nezadovoljstvo ne samo kod Oskara Pjastrija, već i kod njegovog menadžera Marka Vebera. Otada, Australijanac nije imao rezultate na stazi kao tokom prvog dela sezone, a bilo je vidljivo da Meklaren više forsira Norisa, bez ozbira na diplomatske izjave vođstva ekipe.