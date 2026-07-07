Oskar Pjastri i Maks Ferštapen na jednoj od trka Formule 1

Slušaj vest

Poslednjih mesec dana u Formuli 1 mnogo se piše i spekuliše oko statusa Maksa Ferštapena u Red bulu, odnosno Oskara Pjastrija u Meklarenu.

Četvorostruki svetski šampion Maks Ferštapen video se sa šefom tima Meklaren Zekom Braunom, koji je odmah posle toga izjavio da njegova ekipa ne razmišlja o promeni vozača, te da Lando Noris i Oskar Pjastri imaju važeće ugovore.

Možda uskoro promene mesta - Oskar Pjastri i Maks Ferštapen Foto: Printskrin/Instagram

Nešto se sprema...

Međutim... Čim neke stvari stignu do medija, jasno je da tu ima nešto. Brazilski portal Grandpremio donosi informaciju da Oskar Pjastri nije zadovoljan statusom u Meklarenu i da ozbiljno razmišlja, da aktivira klauzulu po kojoj bi na kraju sezone 2026. mogao da napusti britanski tim.

U Meklarenu znaju za Pjastrijevo ogorčenje, koje je najviše uzrokovano prošlom sezonom, kada su se na trkama dešavale određene stvari koje su išle na njegovu štetu, a na korist Landa Norisa. To je kasnije uslovilo da Australijanac ostane bez titule, a da Englez prigrli vredan trofej.

1/14 Vidi galeriju Oskar Pjastri Foto: Printskrin/Instagram

Oskar mnogo ljut

Ukoliko bi Oskar Pjastri napustio Meklaren, navodno bi britanski tim angažovao Maksa Ferštapena. To bi sigurno bio najveći transfer u poslednjih nekoliko godina u Formuli 1. Holanđanin ima pravo da napusti Red bul na kraju sezone ukoliko ne ostvari određeni broj pobeda, čime bi aktivirao klauzulu o nekonkurentnosti bolida.

Valja se podsetiti prošle sezone i kako je Oskar Pjastri koji je imao sjajan početak sezone, izgubio poziciju u timu Meklaren, a onda i titulu. Tokom 2025. Pjastri je bio vodeći u šampionatu vozača i to devet trka pre kraja.

Treba mu bolji bolid da bi poeđivao - Maks Ferštapen Foto: Nicolas Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Narušeni odnosi

Kako piše portal Grandepremio, odnos između Pjastrija i tima počeo je da se narušava nakon Velike nagrade Italije i trke u Monci, kada je Meklaren odlučio da prioritet pruži Norisu kako bi ispravio grešku napravljenu tokom pit-stopa, čime je Pjastri izgubio drugo mesto u trci.

Brazilski portal navodi da je taj događaj izazvao nezadovoljstvo ne samo kod Oskara Pjastrija, već i kod njegovog menadžera Marka Vebera. Otada, Australijanac nije imao rezultate na stazi kao tokom prvog dela sezone, a bilo je vidljivo da Meklaren više forsira Norisa, bez ozbira na diplomatske izjave vođstva ekipe.