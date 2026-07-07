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Učešće ruskih sportista na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine sada deluje izvesnije, nakon što je Međunarodni olimpijski komitet (MOK) doneo odluku da privremeno ukine suspenziju Ruskom olimpijskom komitetu.

Izvršni odbor MOK-a odlučio je da stavi van snage meru koja je bila na snazi od 12. oktobra 2023. godine, nakon detaljne analize Pravne komisije ove organizacije.

Kako je navedeno u saopštenju MOK-a, utvrđeno je da Ruski olimpijski komitet više u svom članstvu nema nijednu regionalnu sportsku organizaciju sa teritorija koje se nalaze pod jurisdikcijom Nacionalnog olimpijskog komiteta Ukrajine.

- Odluka je doneta nakon detaljne analize Pravne komisije MOK, koja je utvrdila da Ruski olimpijski komitet među svojim članovima više nema nijednu regionalnu sportsku organizaciju sa teritorija koje se nalaze pod jurisdikcijom Nacionalnog olimpijskog komiteta Ukrajine - navodi se u obrazloženju Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Pored toga, Ruski olimpijski komitet potvrdio je da ne sprovodi, niti planira da ubuduće sprovodi bilo kakve aktivnosti na tim teritorijama.

Ipak, MOK je naglasio da će nastaviti da prati postupke ruskog sportskog tela i zadržao mogućnost ponovnog reagovanja ukoliko proceni da je potrebno.

- Izvršni odbor MOK nastaviće pažljivo da prati sve aktivnosti Ruskog olimpijskog komiteta koje bi mogle biti povezane sa tim teritorijama i zadržava pravo da preduzme dodatne mere ukoliko proceni da je to neophodno - saopšteno je iz MOK-a.

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