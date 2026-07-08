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Edin Zuković, koji je dužnost selektora uspešno obavljao od 20. septembra 2018. godine, zbog premora, zdravstvenih i porodičnih razloga odlazi na tromesečni odmor kako bi se oporavio od velikih napora kojima je bio izložen tokom prethodnih osam sezona. Zuković ostaje u radnom odnosu u Srpskom atletskom savezu.

U tom periodu reprezentativci Srbije osvojili su 10 evropskih i pet seniorskih svetskih medalja. Sezona 2023. godine zvanično je proglašena najuspešnijom u istoriji srpske atletike, sa ukupno 44 međunarodne medalje koje su osvojili reprezentativci svih uzrasnih kategorija.

U Srpskom atletskom savezu doneta je odluka da Zukovića u naredna tri meseca, u svojstvu vršioca dužnosti selektora, zameni Željko Obradović, uspešni trener disciplina horizontalnih skokova.

1/12 Vidi galeriju Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas

Među njegovim najpoznatijim atletičarima je Lazar Anić, koji je u skoku udalj 2017. godine ostvario lični rekord od 8,15 m i bio finalista evropskih i svetskih prvenstava. Obradović je i sam bio uspešan troskokaš, sa ličnim rekordom od 16,23 m, a trenutno kao stručni konsultant pomaže svom prezimenjaku Goranu Obradoviću u radu sa Ivanom Španović, otkako se naša proslavljena atletičarka iz skoka udalj posvetila troskoku.

Željko Obradović do sada je obavljao funkciju pomoćnika saveznog selektora za skokove.

Tokom perioda u kojem će obavljati funkciju vršioca dužnosti selektora očekuju ga brojna značajna međunarodna takmičenja, među kojima su Evropsko prvenstvo za seniore u Birmingemu (Velika Britanija), od 10. do 16. avgusta, Mediteranske igre u Tarantu (Italija), od 21. avgusta do 3. septembra, World Athletics Ultimate Championship u Budimpešti (Mađarska), od 11. do 13. septembra, Evropsko prvenstvo za mlađe juniore i juniorke u Rijetiju (Italija), od 16. do 19. jula, kao i brojna domaća i međunarodna takmičenja.