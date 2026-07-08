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Srpski bokser Almir Memić 24. jula u Sarajevu boriće se protiv Kolumbijca Migela Luisa Vaskeza u okviru Balkan boksinga.

Tajson iz Prijepolja kako zovu Almira Memića održao je konferenciju na kojoj je govorio o predstojećoj borbi, ali i svom životu.

Nije mu bilo lako dok je bio mali - Almir Memić Foto: BSS/Aleksandar Stojanović

Za sada bez poraza

Almir Memić imaće na Ilidži šestu borbu u profi ringu, a treba istaći da je prvih pet rešio u svoju korist, od toga su dve pobede bile nokautom.

O svom životu Almir Memić u podkastu "Bokskast" kaže:

- Iskreno, živelo se lepo tad i jednostavno. Desile su se neke stvari... Kad mi je otac poginuo počeo sam da živim sa majkom... Bio je to težak period života. Moja porodica, braća i ostali koji su tu bili sa mnom... Bilo je teško i posle toga. Dok smo živeli na mestu gde se nije živelo baš najbolje, sanjao sam da postanem bokser ili MMA borac.

1/9 Vidi galeriju Almir Memić Foto: BSS, BSS/Aleksandar Stojanović

Ulica, treninzi i boks

Bokseru iz Prijepolja pitanja nije trebalo postavljati.

- Kad sam došao u grad, malo me je ulica povukla. I svašta, nešto... Posle toga sam upoznao trenera Mikicu Tomaševića. Kod njega sam otišao na prvi trening i jednostavno shvatio da je boks moj život. Počeo sam da treniram i evo, već 11 godina sam tu.

Ne libi se Almir Memić da prizna, da je bio učesnik brojnih uličnih tuča.

- Bio sam problematičan! Tukao sam se. I onda, kad sam počeo da treniram, sve sam nekako usmerio na taj trening i sklonio se sa ulice. Pronašao sam sebe u boksu, nastavio da treniram i mislim da ću trenirati čitav život.

Srpski reprezentativac već osam godina - Almir Memić Foto: BSS

Radio moleraj i prozivao Janičića

Dok je bio srednjoškolac Memić je tokom letnjeg raspusta išao u Crnu Goru, na sezonski posao.

- Radio sam svašta. Bio sam i moler. Radio sam sa sestrićem u Crnoj Gori. Trenirao sam tada kod Džime u kik-boks klubu Lovćen. Bilo je to 2018. godine. Pripremao se za Kup nacija, za svoj prvi međunarodni turnir koji sam imao kao junior. Tad sam i ušao u reprezentaciju - otkrio je Almir Memić.

U martu mesecu Almir Memić je došao u žižu sportske javnosti, jer se verbalno sukobio sa Milošem Janičićem, poznatim MMA borcem. Tada su pale teške reči na obe strane, a u ceo sukob se umešao još jedan MMA borac Marko Bojković koji je posle toga postao mnogo dobar prijatelj sa Almirom Memićem.