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Osmesi, fotografije i autogrami obeležili su posetu braće Đorđa i Petra Cikuše Kikindi. Dvojica rukometaša Barselone, aktuelnih prvaka Evrope i reprezentativaca Španije, vreme provedeno u gradu iz kog potiče njihova majka iskoristili su i za susret sa najmlađim članovima MRK Kikinda.

Mlade zvezde evropskog rukometa dočekane su uz aplauze, a domaćini su im uručili plave dresove sa imenima i prezimenom Cikuša Jeličić, kako su predstavljeni i na zvaničnom sajtu katalonskog kluba, u skladu sa španskom tradicijom korišćenja oba prezimena. Za braću je ovo bio povratak u grad koji su poslednji put posetili 2019. godine:

- Ovde živi deo naše porodice i uvek nam je lepo kada dođemo u Kikindu. Posebno nam je prijalo druženje sa decom. Videli smo koliko vole rukomet i koliko uživaju na terenu, a to nas je podsetilo na naše početke - rekao je Đorđe.

Iako su sa Barselonom osvojili najvredniji evropski klupski trofej, Petar kaže da još nije u potpunosti svestan koliki su uspeh ostvarili:

Braća Cikuša na druženju sa najmlađim rukometašima u Kikindi Foto: Kurir/S. U.

- O tome smo maštali još kao dečaci. U klub smo došli sa 12 godina i prošli sve mlađe selekcije. Danas smo deo prvog tima i prvaci Evrope, što je neverovatan osećaj. Želimo da nastavimo da napredujemo i osvojimo još mnogo pehara - kazao je Petar. Braća ističu da je ljubav prema rukometu nasledstvo iz porodice:

- Roditelji su se bavili ovim sportom i rukomet je odmalena bio deo našeg života. Zato deci možemo da poručimo samo jedno. Neka vredno rade, budu uporni i nikada ne odustaju od svojih ciljeva. Rezultati neće doći preko noći, ali trud se uvek isplati - kazali su oni.

Njihova majka Tatjana Cikuša Jeličić nije krila emocije zbog ponovnog dolaska u rodni grad:

- Lepo je vratiti se u Kikindu sa decom i obići porodicu. Poseban osećaj je gledati ih kako danas inspirišu neku novu generaciju rukometaša. Iza njihovog uspeha stoje godine rada, mnogo odricanja i podrška cele porodice - rekla je Tatjana.

Dodala je da su obojica veoma rano pokazali ljubav prema rukometu, sportu kojim su se bavili i ona i njihov otac.

Poseta evropskih prvaka završena je zajedničkim fotografisanjem, autogramima i razgovorom sa najmlađim rukometašima, kojima će susret sa igračima Barselone sigurno ostati jedno od najlepših sportskih iskustava.

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RK Partizan, AEK, navijači, rukomet Izvor: Kurir